Minecraft le film (Trailer)

Warner Bros a publié la bande-annonce de leur prochain film Minecraft de Jared Hess, avec Jason Momoa et Jack Black (qui joue le rôle de Steve). Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks) se retrouve dans le monde de Minecraft en passant un mystérieux portail. Leur but est de retrouver le monde réel, mais leur parcours sera semé d'embûches.

bande-annonce film jeu-video minecraft trailer