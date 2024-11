Evasion d'une salle d'interrogatoire

Dans la salle d'interrogatoire d'un commissariat à Tijeras aux Etats-Unis, un homme arrêté pour avoir tué sa famille a réussi à prendre la fuite d'une drôle de façon. L'homme a tué son père, sa mère, sa soeur et son chien et a essayé de s'en débarrasser en les jetant dans un ravin. Seul dans la salle d'interrogatoire, il a essayé de prendre la fuite en passant à travers le mur après avoir fait un trou. En voyant la scène sur la caméra de surveillance, les policiers lui ont couru après et ont pu le stopper.

