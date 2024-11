Vidéo : Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft le film Posté par Koreus

Après le teaser, Warner Bros dévoile la bande-annonce de Minecraft le film. L'occasion d'en découvrir un peu plus.



Vidéo (2mn40s) : Minecraft le film (Trailer)





Encore une pub déguisée en film avec un scénario sans intérêt...

Ça sent l'argent facile. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2281 Karma: 4619 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 J'ai vraiment trop hâte ! ...De ne pas aller le voir ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10194 Karma: 4417 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Le genre que je DL peut être un jour. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7033 Karma: 3305 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Au moins y a Jack Black ça fait longtemps que je l'avais pas vu (il a pris cher) DaddyCool Je m'installe Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 116 Karma: 104 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0



Ça sent l'argent facile. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2281 Karma: 4619 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 J'ai vraiment trop hâte ! ...De ne pas aller le voir ! Loom- Je poste trop Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 10194 Karma: 4417 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Le genre que je DL peut être un jour. mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7033 Karma: 3305 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Au moins y a Jack Black ça fait longtemps que je l'avais pas vu (il a pris cher) DaddyCool Je m'installe Inscrit le: 15/6/2023 Envois: 116 Karma: 104 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0

Je le préfère largement en tant que chanteur plutôt qu'acteur ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2299 Karma: 4081 En ligne ! Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0

Même si on te payes une brick ? mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 7033 Karma: 3305 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0

Arrête il était excellent dans School of Rock!! te-deum Je m'installe Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 117 Karma: 420 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0

(Oui, je sais : Pour le pognon)



Scénariste : Si on re-re-re-re-re-faisait un Jumanji like ?

Réal : Nan mais les gens vont finir par comprendre qu'on les prend pour des tirelires

(Oui, je sais : Pour le pognon)

Scénariste : Si on re-re-re-re-re-faisait un Jumanji like ?

Réal : Nan mais les gens vont finir par comprendre qu'on les prend pour des tirelires

Scénariste : Mais non, ils sont trop cons ! Mais juste pourquoi ?? Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 222 Karma: 587 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Avec la volonté de transformé tout en licence cinématographique... Je me demande désormais a chaque fois si ce n'est pas une bande-annonce parodique tellement ça peut être ridicule. Crazy-13 Je poste trop Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 83397 Karma: 8598 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 Déjà que je ne joue pas au jeu, pourquoi j'irais vir ce film, même la présence de Jack Black ni changera rien. MYRRZINN Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 2281 Karma: 4619 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 @Padma Plutôt me briser la nuque ! WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 213 Karma: 348 Re: Après le teaser, voici la bande-annonce de Minecraft ... 0 horrible film pour une génération de gosses abr*tis par ce jeu de m*rde