Vidéo : Un conducteur routier a un message pour les Français qui se jettent sur les rayons pour les vider (Coronavirus) Posté par Koreus

Un conducteur routier a voulu rassurer la population sur l'état des stocks des denrées alimentaires.



Vidéo (1mn22s) : « Les magasins sont livrés normalement » explique un chauffeur routier #coronavirus





Auteur Conversation Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 429 Karma: 622 En ligne ! Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 5 Est-ce qu'il peut également expliquer qu'au pire si on n'a plus de PQ, on peut se laver le cul avec de la flotte ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2845 Karma: 6947 En ligne ! Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 1 Merci! Merci! Merci! Il faut arrêter cette psychose, rien ne sert de paniquer!



Et le pire c'est le coup du PQ, vous pouvez pas utiliser votre douche?! non mais.. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1634 Karma: 2636 Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 0 Coup dur pour les survivalistes ! seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 423 Karma: 117 Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 0 C'est vrai que le délire autour du PQ, j'ai jamais compris... Genre le PQ, c'est vital ?! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2467 Karma: 4121 Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 2 C'est marrant, il donne lui-même la réponse : "vous donnez davantage de travail aux gens donc ils seront davantage exposés au virus".



Et oui, coco !



Les gens font des provisions non pas parce qu'ils ont peur d'une pénurie alimentaire, mais précisément parce qu'ils ne veulent plus être exposés au virus, et que plus ils attendront pour faire des courses, plus leur exposition au virus sera importante dans les magasins. Enwei Je m'installe Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 224 Karma: 314 En ligne ! Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 0 @Chewbacca91 Déjà fait !





Point sur le virus COVID-19



Et au passage, regardez toute la vidéo, ca vous fera pas de mal. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1074 Karma: 1770 En ligne ! Re: Un conducteur routier a un message pour les Français ... 0

@kpouer

Coup dur pour les survivalistes !



Les survivalistes, cette crise a surtout montré qu'ils avaient raison. Parce que moi j'ai plus rien a bouffé dans les magasins a cotés de moi... eux ils avaient du stock en cas où il y aurait un jour une telle crise.



Picard. Carrefour. Franprix... Plus rien... Et on ne peut même pas commander en ligne. Ils sont submergés...



Courage aux employés, ils vont bosser comme des chiens et c'est pas eux qui vont en profiter...