Vidéo : Vladimir Poutine a un message pour les Français à propos du coronavirus Posté par Tchairo

Vladimir Poutine a un message pour les Français à propos de notre gestion du coronavirus.



Vidéo (1mn46s) : Message de Poutine aux Français (Coronavirus)





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3320 Karma: 13664 En ligne ! Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 2 Une blague, certes, mais qui contribue à dépeindre Poutine comme un dictateur sanguinaire.

En attendant, lui en Avril il organise un référendum. C'était quand, déjà, notre dernier référendum ?



En attendant, lui en Avril il organise un référendum. C'était quand, déjà, notre dernier référendum ? poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1978 Karma: 380 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 3 La propagande va dans les deux sens de toute façon. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 258 Karma: 251 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 4

@Barbatos

Nous, on fait plus fort : on fait un référendum (constitution européenne), le "non" l'emporte, mais on l'applique quand-même dans le dos des français... Mais c'est pas pareil, nous on est une "démocratie"... Hahahahahaha! ^^ Citation :Nous, on fait plus fort : on fait un référendum (constitution européenne), le "non" l'emporte, mais on l'applique quand-même dans le dos des français... Mais c'est pas pareil, nous on est une "démocratie"... Hahahahahaha! ^^ tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 811 Karma: 663 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 0 Cest même pas drole... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 228 Karma: 613 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 0 Un lien pour télécharger le formulaire svp ? Bupsy (mon ours) commence à péter un câble à l'intérieur ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1794 Karma: 2869 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 0 Diantre, ce n'est pas le Cuirassé Potemkine, mais on en est encore au navire russe.

y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 31 Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 0 wai en attendant, le pays pro arme par excellence, et qui a annexe une soixantaine de pays depuis la 2nd GM, c est bien les EU. Et leurs petits toutous sont sur koreus Remshar Je m'installe Inscrit le: 23/7/2012 Envois: 143 Karma: 51 En ligne ! Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... Re: Vladimir Poutine a un message pour les Français à pro... 0 Le charisme d'une dose de liquide vaisselle... mouahhhhhhhh