Vidéo : Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours sur WhatsApp Posté par Koreus

Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours sur WhatsApp mais c'est pas facile





Vidéo (29s) : Pas facile pour tout le monde les cours à distance sur WhatsApp #coronavirus





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3326 Karma: 13670 Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... 0 Bah oui mais c'est trop moderne ces trucs là. Donnez-lui un Minitel, elle sera plus à l'aise ! momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1762 Karma: 1018 Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... 3

point-virgule / tiret / fermez la parenthèse Ca n'a pourtant pas l'air compliqué de discuter par Whatsapp moi je fais ça toute la journée depuis le confinementpoint-virgule / tiret / fermez la parenthèse Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 525 Karma: 904 En ligne ! Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... 1 Pour ceux qui ne connaissant pas whatsapp, pourquoi la prof donne les virgules à l'oral ? UnPeon Je suis accro Inscrit le: 5/1/2015 Envois: 1088 Karma: 1842 Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... 0

@Wiiip

Je pense que la prof récite un cours pour ses élèves donc elle annonce la ponctuation pour qu'ils recopient correctement le cours. Citation :Rien à voir avec Whatsapp qui est simplement une appli qui permet d'envoyer des textos et des messages vocaux comme on voit dans la vidéo.Je pense que la prof récite un cours pour ses élèves donc elle annonce la ponctuation pour qu'ils recopient correctement le cours. flop25 Je m'installe Inscrit le: 2/9/2015 Envois: 419 Karma: 317 Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... Re: Coronavirus, les profs s'adaptent et font cours ... 0

@UnPeon

Citation :

@Wiiip

Moi je l'interprèterais comme ça et qu'ensuite la prof se fout de sa gueule. Mais après on a le droit à une photo d'un cours à l'envers donc bon ....