Vidéo : Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le confinement

Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le confinement

Une jeune femme s'occupe comme elle peut pendant le confinement. Parfois, ça nous offre de belles pépites...



Vidéo (9s) : Une DJ et son chat pendant le confinement





Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 216 Karma: 181 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 2 Hmm, mouai heu DJ !? C'est discu-table ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7580 Karma: 4965 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 1 Quelle détente Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21117 Karma: 16934 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 AH MAIS BORDEL PUTAIN C'EST DROLE!



Oui il n'est pas mort, oui il s'en remettra, oui il y a pire, oui il y a les nazis, oui les dinosaures sont tous morts.



Mais.. j'en ai marre des gens, vraiment.

Je sais pas moi, mais j'aime les animaux. Je ne vais pas faire peur à un chat sans faire exprès parce que j'ai envie de me marrer, encore moins en lui foutant la trouille.



Que l'on me laisse insulter les cons de cons, je suis fatigué.







Un petit bonjour à la Team Premier Degré ! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1732 Karma: 2730 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 @Geo-graphic "Un petit bonjour à la Team Premier Degré !"



il faut faire un message a caractère humoristique sinon ça ne fonctionne pas,

là ça ressemble a une haine sans sens refoulée dans un message perdu sur internet, avec une petite phrase cachée, histoire de se couvrir. dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 222 Karma: 166 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 Pas grave, l'ordre mondial tombera bientôt sur son dernière et arrangera tout ça. .. karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 47 Karma: 118 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 3 Geo-graphic alors comme ça on cite pas ses sources? Bravo !



https://www.koreus.com/modules/news/article29815.html#comment997969 alors comme ça on cite pas ses sources? Bravo ! Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3843 Karma: 4067 En ligne ! Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 [mode beauf on]



Je devrais dire à ma femme de faire davantage le DJ il y a tellement de tubes à Remixer aux platines!



[mode beauf off] dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1308 Karma: 5633 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 Marrant comme désormais, toutes les vidéos en intérieur peuvent bénéficier du suffixe "pendant le confinement" Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 373 Karma: 576 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 Confinement, jour 6,



@Geo-graphic refait la blague du con qui se moque des cons qui se moquent du chien.



Sauf que la, c'est un con qui se moque des chiens qui fait la blague du con qui défend le chien qui se moquent des cons qui se foutent de la gueule du chien, alors que lui à la base se fout de la gueule des cons qui défendent les chiens et les chats.



AH MAIS BORDEL PUTAIN C'EST DROLE! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1732 Karma: 2730 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 Ah zut les délires du forum, énorme. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2642 Karma: 8347 Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... Re: Une jeune femme joue au DJ avec son chat pendant le c... 0 C'est validé j'aime pas les chats. J'ai plus ri a cette video que celle d'avant.