Vidéo : Un technicien découvre des câbles internet coupés pendant le confinement (Meurthe-et-Moselle) Posté par Skwatek

Un technicien de Dymacom découvre que des câbles internet ont été coupés dans un quartier de Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle.







Vidéo (44s) : Câbles internet coupés pendant le confinement (Meurthe-et-Moselle)





Sur le même sujet :

Vidéo : Gardez vos distances #coronavirus Vidéo : « Les magasins sont livrés normalement » explique un chauffeur routier #coronavirus Vidéo : Coronavirus : confinements solidaires (Data Gueule) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 151 Karma: 214 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 8 Peine de mort ! On ne touche pas au web ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2643 Karma: 8352 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 5 Le plus dangereux c’est quand les cons on de l’imagination.

21 commentaires Auteur Conversation cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 269 Karma: 213 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 2 C'est une solution radicale pour éviter la propagation de virus. Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 132 Karma: 115 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 heureusement qu'ils ont toujours les chaines câblé. goustaf Je m'installe Inscrit le: 1/12/2004 Envois: 139 Karma: 205 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 3

"Je me rends compte que la connerie humaine, elle a pas de limites"



Je dirais même plus, on a dépassé les limites et on accélère encore Le mec résume tout dès sa première phrase:"Je me rends compte que la connerie humaine, elle a pas de limites"Je dirais même plus, on a dépassé les limites et on accélère encore WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2643 Karma: 8352 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 5 Le plus dangereux c’est quand les cons on de l’imagination. Mowjoh Je viens d'arriver Inscrit le: 11/2/2010 Envois: 9 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 1 C'est fou comment on peut décider de ruiner les journées d'une bonne centaines de personnes pendant si longtemps...

M'enfin, si ça se trouve en regardant quels sont les cables restants on devrait rapidement tomber sur le coupable du méfait. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7591 Karma: 4981 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 Pourquoi ça coupe ??

"les gens y zont...y ress"

Y zont quoi ? y ressss QUOI ?? sdekaar Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 316 Karma: 239 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 en même temps si ces techniciens n'oubliaient pas de temps en temps de fermer correctement ces armoires.... tipihack Je m'installe Inscrit le: 9/3/2015 Envois: 151 Karma: 214 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 8 Peine de mort ! On ne touche pas au web ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3212 Karma: 4649 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 Reste le partage des données...ça m a sauvé plus d une fois...je me rappelle encore ma femme qui m attendait lascive en me disant "allez viens...on va s occuper...". Et moi "ah ben nan j ai du restau mainant... " pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6007 Karma: 1431 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 1 C'est vraiment immonde quels gros bâtards !!!!!! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 438 Karma: 652 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 1



(je suis parisien, autodérision !) C'est les habitants qu'en avaient marre des parisiens hahaha(je suis parisien, autodérision !) Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 964 Karma: 1129 En ligne ! Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 3 Peut-être quelqu'un qui voulais récupérer de la bande passante pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6007 Karma: 1431 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0

@sdekaar

en même temps si ces techniciens n'oubliaient pas de temps en temps de fermer correctement ces armoires....

Fallait la trouver celle-là Citation :Fallait la trouver celle-là FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 737 Karma: 747 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 3 sdekaar Les techniciens y sont pas forcément pour quelque chose. De nombreuses armoires y compris celle à côté de chez moi sont de grosse armoires en plastique déverrouillable avec une simple clé carré. Pas moyen de mettre un cadenas, j'espère que ça va changer.



A titre personnel je me suis déjà fait couper la connexion par un voisin fou qui trifouiller les câbles de la cage d'escalier parce qu'il avait plus la télé. Pas d'internet pour 2 semaines à cause d'un con, ça fou les morts. Surtout qu'il y avait surement qu'un truc à brancher mais impossible d'identifier correctement le bordel. Y'avait qu'à son étage ou les câbles était désolidarisé du mur.



) (Et je vous ai pas parlé de la fois ou il a balancé plein de chose par sa fenêtre du deuxième dont une télé cathodique sur une mini cooper en bas, ou de la fois ou il a pris une échelle pour aller éclater le feu rouge en bas... Les techniciens y sont pas forcément pour quelque chose. De nombreuses armoires y compris celle à côté de chez moi sont de grosse armoires en plastique déverrouillable avec une simple clé carré. Pas moyen de mettre un cadenas, j'espère que ça va changer.A titre personnel je me suis déjà fait couper la connexion par un voisin fou qui trifouiller les câbles de la cage d'escalier parce qu'il avait plus la télé. Pas d'internet pour 2 semaines à cause d'un con, ça fou les morts. Surtout qu'il y avait surement qu'un truc à brancher mais impossible d'identifier correctement le bordel. Y'avait qu'à son étage ou les câbles était désolidarisé du mur. BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 256 Karma: 671 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 Dans un pays aussi laxiste, tout est possible... et il recommenceront.



En cas d'épidémie comme celle que nous vivons, j'aurais préféré être russe... voir chinois. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6007 Karma: 1431 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 1

@BobdOclande

Dans un pays aussi laxiste, tout est possible... et il recommenceront.



En cas d'épidémie comme celle que nous vivons, j'aurais préféré être russe... voir chinois.

Moi aussi chinois, mais juste pendant l'épidémie... Citation :Moi aussi chinois, mais juste pendant l'épidémie... Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 709 Karma: 893 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 @FonograF Très franchement, à moins de mettre une porte-blindée qui coûte cher, éventuellement, je vois pas en quoi cadenasser va éviter quoique ce soit... je veux dire, l'armoire, elle reste en plastique, donc ça se pète. un cadenas ça se pète. C'est pas ce qui va arrêter des connards, et encore moins un voisin "fou". '-'



Bon courage avec ton voisin quand même, belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 288 Karma: 244 Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... Re: Un technicien découvre des câbles internet coupés pen... 0 la nôtre est en métal mais pas fermé à clé… Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.