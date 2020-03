Vidéo : Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerkouche Posté par Koreus

Le chorégraphe Mehdi Kerkouche a fait danser les danseurs de la compagnie EMKA pendant le confinement.



Vidéo (1mn29s) : Chorégraphie spécial confinement





ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 78 Karma: 83 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 0 Pourquoi je n'ai regardé que la danse du carré au milieu à droite ??? je ne comprends pas.... SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 285 Karma: 505 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 1 Vous navigateur est trop vieux Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 278 Karma: 183 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 0 je comprend pas ce genre de merde.

je doit surement etre trop con

pas assez raffiné...

oué c'est surement ca... koksinelle Je m'installe Inscrit le: 22/5/2006 Envois: 127 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 0



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic216612.html je l'ai posté sur le forum à 17h52 je m'insurge Lexode Je suis accro Inscrit le: 9/12/2014 Envois: 699 Karma: 502 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 0 @koksinelle

Et t'aurais pas la fin par hasard?

C'est frustrant de pas avoir la fin de la chanson ^^' nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 557 Karma: 781 Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 1 On a vu plus sophistiqué comme créa. Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 949 Karma: 447 En ligne ! Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... Re: Une chorégraphie spéciale confinement par Mehdi Kerko... 0 Vous navigateur est trop vieux

