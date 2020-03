Vidéo : Un homme fait une rencontre pendant le confinement Posté par Tchairo

Le confinement c'est aussi faire de belle rencontre.





Vidéo (1mn58s) : Faire une rencontre pendant le confinement





Sur le même sujet :

Vidéo : Une femme aux toilettes pendant une vidéoconférence Vidéo : Un mec fait la vaisselle à 20h (Confinement) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2472 Karma: 4134 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 9 Oui et on peut imaginer que comme il a tout filmé depuis le départ, tout ça n'est pas du tout orchestré pour le buzz.

12 commentaires Auteur Conversation Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5391 Karma: 3237 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 2 C'est un beau roman

C'est une belle histoire

C'est une romance

D'aujourd'hui

D'aujourd'hui



Sinon pour le reste il faut tout réécrire... Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2472 Karma: 4134 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 9 Oui et on peut imaginer que comme il a tout filmé depuis le départ, tout ça n'est pas du tout orchestré pour le buzz. gr4sd0ubl3 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/11/2019 Envois: 18 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 4 on s'en branle non ? dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 239 Karma: 173 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0 J’ai tout regardé, pendant 7 secondes. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3233 Karma: 4679 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0 C peut-être tellement beau qu elle mette un faux numéro...nanan c a m est jamais arrivé.. Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2338 Karma: 1085 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0 Et puis le mec se réveille. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3356 Karma: 13812 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 1 Puis elle a découvert qu'il était incapable de bien équilibrer l'audio pour qu'on puisse distinguer sa voix monotone sur la grosse musique de la merde, et elel l'a quitté.





...et c'était bien mérité. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7616 Karma: 19066 En ligne ! Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 1

@gr4sd0ubl3

on s'en branle non ?

Même avec un gros effort d'imagination.... non Citation :Même avec un gros effort d'imagination.... non dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2238 Karma: 4873 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0 si c'est vrai , c'est beau Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 18 Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0

@Karalol

Oui et on peut imaginer que comme il a tout filmé depuis le départ, tout ça n'est pas du tout orchestré pour le buzz.



En même temps, un date qui n'est pas fake... Citation :En même temps, un date qui n'est pas fake... Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 608 Karma: 607 En ligne ! Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement Re: Un homme fait une rencontre pendant le confinement 0 Je me demande s'il prefere la fille ou le fait de faire une video. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.