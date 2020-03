Faire une rencontre pendant le confinement

Jeremy Cohen, un photographe new-yorkais a remarqué une femme qui dansait pendant le confinement sur le toit de l'immeuble en face. Il est allé lui faire coucou, elle a répondu en faisant coucou. Il a essayé de la contacter à l'aide d'un drone en mettant son numéro de téléphone sur un bout de papier. Et cela a marché, la fille a récupéré le bout de papier et lui a envoyé un SMS. Il l'a ensuite invité à diner à distance, lui sur son balcon et elle sur le toit. Ils ont discuté via FaceTime. Une relation à distance avait commencé. Mais il avait besoin de la voir en personne sans prendre de risque tout en gardant ses distances. Il a alors gonflé une bulle, a traversé la rue à l'intérieur et lui a apporté un bouquet de fleurs sans pouvoir lui donner.

