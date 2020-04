Vidéo : Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un appartement en feu (France) Posté par Tchairo

Jeudi dernier, une femme a été sauvée in extremis des flammes de son domicile à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine



Vidéo (1mn) : Sauvetage in extremis d'une femme dans un appartement en feu (Courbevoie)





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4826 Karma: 4577 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 Respect pour les soldats du feu. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 616 Karma: 1834 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1 "alors là c'est un vrai feu"

Merci capitaine obvious Corbac Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 27 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 C'était chaud, dans tous les sens du terme Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7690 Karma: 19201 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1 Le virus ne résiste pas à quelques minutes au dessus de 60° 2genius Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 760 Karma: 658 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 2 c'est là qu'on se rend compte que les commentaires en VF sont aussi pourris que les OMG anglo verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 331 Karma: 448 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1 Comment tu peux filmer une telle scène ? chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 3863 Karma: 4183 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 Le drame des barbecues pendant le confinement...



Plus sérieusement j'espère que la dame va bien parce que les flammes lui ont quand même bien léché l'arrière train ! JCM77 Je m'installe Inscrit le: 4/4/2018 Envois: 461 Karma: 455 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 @chbenz léché avec fougue, oui !!! Ça va laisser des traces sur cette pauvre dame... Pas glop... _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2197 Karma: 2331 En ligne ! Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 Heureusement qu'il y a encore assez de pompier pour venir EndymionRaul Garçon un Pastis Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 51 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1 C'est fou d'en arriver là pour pouvoir sortir du confinement.... Gyzmo-BZH Je viens d'arriver Inscrit le: 5/1/2019 Envois: 13 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1 Superbe intervention.

Et dire qu'ils se fond caillasser par d'autre. TwistiBee Je viens d'arriver Inscrit le: 28/1/2019 Envois: 5 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0



https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/coronavirus-montpellier-pompiers-herault-menaces-lettres-anonymes-1811458.html Et après il y a des imbéciles qui vont critiquer le métier de pompier et les pompiers eux même. Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 22 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0

Les soldats du feu ont un sang froid de dingue



Dire que certains les caillassent... Bravo !Les soldats du feu ont un sang froid de dingueDire que certains les caillassent... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7690 Karma: 19201 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0

@chbenz

j'espère que la dame va bien parce que les flammes lui ont quand même bien léché l'arrière train !



Citation :

@JCM77

@chbenz léché avec fougue, oui !!!



Catègorie: Hot Granny Citation :Citation :Catègorie: Hot Granny DrDude Je masterise ! Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 3361 Karma: 1402 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 Olivere Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 100 Karma: 246 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 1



Vous avez votre attestation ? Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 851 Karma: 474 En ligne ! Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 "Ses cheveux, ils brulent !

Ils vont tomber ! "



De quoi les cheveux ? en terme de confinement, c est plutot positif, une coupe à l oeil psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 248 Karma: 530 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0 @verite3344 BFMite aigüe Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 112 Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... Re: Un pompier sauve in extremis une femme âgée d'un... 0

@2genius

c'est là qu'on se rend compte que les commentaires en VF sont aussi pourris que les OMG anglo



