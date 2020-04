Vidéo : La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre sur BFMTV Posté par Geo-graphic

La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre sur BFMTV pendant l’hommage chinois aux victimes du coronavirus.



Vidéo (44s) : « Ils enterrent des Pokémon »





Je ne comparerai pas aux propos du préfet de Paris...

19 commentaires Auteur Conversation Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3257 Karma: 4742 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 Ben aprés, il s est excusé, alors ça va... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 198 Karma: 611 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 5 C'est déplacé et cynique mais c'est marrant (pour ceux qui ont une sensibilité à ce type d'humour) et il se pensait hors antenne. Mis à pied une semaine.



Je ne comparerai pas aux propos du préfet de Paris... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7702 Karma: 19222 En ligne ! Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 C'est un peu comme si tu faisais une vanne sur le défunt dans un enterrement mais en 3 326 fois pire camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 617 Karma: 1848 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 4 Le plus drôle c'est que Pokémon c'est japonais...

Pas d'amalgames XD PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10685 Karma: 9645 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 6 Je ne savais pas qu'on pouvait mettre "journaliste" et "BFM" dans une même phrase. verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 333 Karma: 454 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 3 J ai pas compris la blague LittlePony29 Je m'installe Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 254 Karma: 202 En ligne ! Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 3 Mec, micro ouvert ou pas, tes excuses n'enlèvent la puterie dont est fait ton esprit... Anth0x Je m'installe Inscrit le: 12/3/2018 Envois: 376 Karma: 563 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 Il a l'air con comme une bite, cet Emmanuel Lechybre Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 339 Karma: 640 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 1 On peut foutre la paix au gens ? J'en ai marre de voir des gens se confondre en excuses en espérant une petite tape sur la tête. Il y a vraiment une ambiance de merde bramlefou Je viens d'arriver Inscrit le: 14/11/2014 Envois: 92 Karma: 57 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 2 les micros étaient restés allumés, c'est TOTALEMENT inapproprié !



Parce qu'au fond les niakoués je m'en balèke ! Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25852 Karma: 13154 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 4

J'en conclurait pas que le mec est raciste pour autant, je le connais pas

Par contre évidemment c'est bien bête que ce soit passé en public. Surtout pour une blague aussi naze Ouais c'est une blague (nulle) qui devait rester en privé. L'humour noir pourquoi pas.J'en conclurait pas que le mec est raciste pour autant, je le connais pasPar contre évidemment c'est bien bête que ce soit passé en public. Surtout pour une blague aussi naze Spider_cochon Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2019 Envois: 1 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 Racisme anti-asiatique ordinaire. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 854 Karma: 475 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 @verite3344 c'est normal on a pas tous le même humour. WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 397 Karma: 268 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 1 Je suis étonné qu'à son âge, il connaisse les Pokemons... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 854 Karma: 475 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 @Alex333 l'humour noir permet surtout de se détacher du poids des horreurs que l'on reçoit chaque jour dans la face. Ca permet de garder le contrôle de soi. Peut-être que son humour est compris de sa partenaire et quil lui était adressé et le fait de rendre public la chose à cause des micros n a pas eu du tout le même effet.

Oui je pense quil y a faute de la part des techniciens d'avoir laissé les micros ouvert durant la diffusion dun spot ou quil appartient aux régies de les couper pour être sur qu'un truc comme ça ne se répande pas.



Aujourdhui tu dis un truc qui n est pas gauchiste et tu as trois connards qui l enregistrent et le foutent sur le net puis 350 mecs qui en parlent en se trouvant choqué alors que tu en auras 10000 qui n en auront rien à foutre Frouki Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 22 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 Ça c'est typiquement l'hypocrisie caractéristique du Français, par devant c'est le sourire et dès que le dos est tourné ... bref le racisme a la francaise et encore envers les chinois je pense que c'est light j'imagine pas les noirs et les arabes. Bravo! Nimoy Je viens d'arriver Inscrit le: 17/1/2018 Envois: 49 Karma: 245 En ligne ! Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 "On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui" disait Desproges. Faire ce genre d'humour quand on est sur un plateau de télé, même si on pense être hors antenne, c'est stupide, oui, mais certainement pas scandaleux. Je comprends que ça puisse choquer ceux qui ne partagent pas cet humour, mais l’hystérie autour de ce non-événement est complètement absurde. Pendant ce temps là, sur la chaîne d'à côté, on nous sert "en live" des débats obscènes et complètement assumés où des xénophobes notoires balancent quotidiennement et dans l’indifférence générale des trucs bien plus graves qu'une mauvaise blague d'humour noir. Et pour autant on les voit pas rejoindre les trending topics de Twitter. Allez comprendre. Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2422 Karma: 7446 En ligne ! Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0

@PurLio

Je ne savais pas qu'on pouvait mettre "journaliste" et "BFM" dans une même phrase.



Ouep en même temps, c'est un peu pareil pour tous les JT "grand public" puisqu'ils accordent leurs violons.



Brezhon Je viens d'arriver Inscrit le: 13/10/2016 Envois: 39 Karma: 52 Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... Re: La remarque déplacée du journaliste Emmanuel Lechypre... 0 Oui bon c'est une blague pourrie qui aurait du rester en privé ... on en a tous fait des blagues de merdes à en moment donné, pas la peine de faire les vierges effarouchées qui ne se privent pas pour autant de lâcher un déferlement de haine et d'insultes. On passe à autre chose ...