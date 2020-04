Vidéo : Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la première fois Posté par Koreus

Au volant de sa voiture, un homme écoute Rage Against the Machine pour la première fois.







Vidéo (51s) : Il découvre Rage Against the Machine





Framby Je m'installe Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 5 Calvinator Euuuuh en même c'est la même phrase répétée 20 fois d'affilé... Sachant que visiblement il est américain et maîtrise donc l'anglais, je pense qu'au bout de 3 répétitions, il est capable de connecter 2 neurones pour le répéter à son tour

easyracer Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Il faut qu'il aille en concert : ça lui ferait le plus grand bien ! Calvinator Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Pour quelqu'un qui écoute pour la "1ere fois" il connait bien les paroles oui-mais-non Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 ??? FonograF Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Réaction authentique d'un mec qui découvre un banger. J'adore.

(du coup je suis allé l'écouter c'était obligé)



Framby Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 5 Calvinator Euuuuh en même c'est la même phrase répétée 20 fois d'affilé... Sachant que visiblement il est américain et maîtrise donc l'anglais, je pense qu'au bout de 3 répétitions, il est capable de connecter 2 neurones pour le répéter à son tour MrJhack Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 1 Il manque une grosse parti de culture musicale à ce monsieur... MrJhack Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 FonograF

ensuite chemical brother, fat boy slim, daft punk,... bref si tu es comme moi, tu vas y passer l'après midi. Ekozz Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 3 C'est quoi cette vidéo de m*rde ? FonograF Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 1 @MrJhack J'en profite pour poster ma découverte d'aujourd'hui:



Blonde Redhead - Elephant Woman



C'est les mêmes qui ont composé la musique devenu célèbre grâce à Rick & Morty: For the damaged Coda







lokaloo Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 1 Et donc .... ensuite on passe au Beatles, puis à Louis Amstrong, Bach, Mozart ? On refait sa culture musicale ? AzukYno Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 J'aime bien cette attitude genre nouveau sermon et répond avec ses "that's right", "mmm" Ashyak Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Jamais trop tard pour bien faire. Baba-Yaga Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 2 Toi aussi tu as bougé la tête sur la musique ? Green_Is_Dead Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 @Framby Ce qui "étonnant", c'est qu'il arrête de chanter cette phrase pile-poil au bon moment (au moment où la phrase change)... Gudevski Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0



C'est d'la merde... La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2301353 Volodia Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 1 J'ai attendu pendant toute la vidéo qu'une voiture de police arrive à son niveau, ou bien qu'il rentre dans une voiture... Takateck Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Merci et merci, il m'a fait ma journée de bonheur

Excellent

Je ne trouve aucun intérêt, mais si ça en amuse certains, tant mieux. dtclulu Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 il vivait ds une caverne depuis un bon moment ? Kentriodon Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0

@dtclulu

il vivait ds une caverne depuis un bon moment ?



Peut-être était-il sourd et s'est fait opérer récemment ? Desinvolte Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 @Calvinator c'est comme si tu constatais qu'un français qui écoute le refrain de "mes chaussettes rouges et jaunes à ptits pois" pour la première fois et qu'il le chantonne direct, qu'il connaissait bien les paroles.. "fuck you I won't do what you tell me" c'est assez simple à retenir hein Kailyana Re: Quand tu écoutes Rage Against the Machine pour la pre... 0 Au HF quand prophet of rage est passé, c'est le rare concert ou tout le monde du bout a l'autre sautait en mm temps. Avec des gros "booouh" généralisé quand le mec demandait si on aimait le hip hop aha