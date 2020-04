Vidéo : Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos dans le Coca-Cola Posté par Koreus

En Afrique du Sud, une enfant a voulu expérimenter la réaction du Mentos dans le Coca-Cola



Vidéo (17s) : Une fille tente l'expérience Coca + Mentos





le magnifique "Dragon" qu'elle nous fait.

Hum je me comprend. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 618 Karma: 1877 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 3 Elle a réussit à reproduire ça : Obviously Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 129 Karma: 526 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 0 @Valcross Je dirai plus précisément un "angry dragon" nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1114 Karma: 1686 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 1

( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 915 Karma: 321 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 0 Ce n'est que le début ma petite Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 26 Karma: 84 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 2



( ͡° ͜ʖ ͡°) ( ͡° ͜ʖ ͡°) Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 915 Karma: 321 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 0 Ce n'est que le début ma petite Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 26 Karma: 84 Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... Re: Une fille a voulu expérimenter la réaction du Mentos ... 2





C’est beau de se sacrifier pour la science, c’est comme ça que ça avance depuis des siècles.



C’est donc prouvé : la bouche et le nez communiquent !



Tain coca dans le nez ça a dû piquer