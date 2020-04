Une fille tente l'expérience Coca + Mentos

En Afrique du Sud, Anri s'ennuyait chez elle et a voulu expérimenter la réaction du Mentos dans le Coca-Cola. Après avoir enlevé le bouchon , la fille a mis une pastille de Mentos dans la bouteille. Elle a voulu retenir le jet en mettant sa bouche, mais il était trop puissant et le soda est ressorti par sa bouche et son nez.

