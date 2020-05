Vidéo : Playmobil propose un masque grand public réutilisable Posté par Jinroh

Playmobil propose un masque grand public réutilisable à moins de 5 euros.



Vidéo (1mn5s) : Masque grand public Playmobil





Sur le même sujet :

Vidéo : Masques de plongée transformés en respirateurs Vidéo : Visualisation de la propagation de l'air lors d'une toux Vidéo : Le masque d'un barbu Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation goeland57 Je m'installe Inscrit le: 17/3/2014 Envois: 225 Karma: 266 Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 2 Peut-être inutile, sans doute moche pour certain voir ridicule pour les adultes, mais collector dans 10 ans. J'achète JackVance Je suis accro Inscrit le: 3/2/2008 Envois: 739 Karma: 742 Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0 "Playmobil ! En avant contre le COVID !!!!"



Même si le design est assez particulier, la belle initiative est là, bravo à eux. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7898 Karma: 19602 Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0 Tous les députés LReM on déjà reçut le leur avec leurs consignes de vote Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1374 Karma: 1349 Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0 Pourquoi 1€ reversé aux restos du cœur ? Ça n'a aucun rapport, est ce que ça serait pas plus logique de faire des dons pour la recherche ? Ah ba non j'suis con, ça va à l'encontre de leur stratégie commerciale de vente de masques. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3387 Karma: 4969 En ligne ! Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0

Oibliez pas le casque qui va avec Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2483 Karma: 4229 En ligne ! Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0

@Chouby

Pourquoi 1€ reversé aux restos du cœur ? Ça n'a aucun rapport, est ce que ça serait pas plus logique de faire des dons pour la recherche ? Ah ba non j'suis con, ça va à l'encontre de leur stratégie commerciale de vente de masques.



Parce qu'avec bientôt 40% de chômeurs de catégorie A à cause du confinement, des millions de français déjà dans la m***** vont avoir du mal à avoir de quoi manger.



Peut-être que c'est toi qui aurait dû prendre un peu de temps pour réfléchir. Citation :Parce qu'avec bientôt 40% de chômeurs de catégorie A à cause du confinement, des millions de français déjà dans la m***** vont avoir du mal à avoir de quoi manger.Peut-être que c'est toi qui aurait dû prendre un peu de temps pour réfléchir. PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 532 Karma: 395 En ligne ! Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable Re: Playmobil propose un masque grand public réutilisable 0 Playmobil ! en avant les mouchoirs Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.