Masque grand public Playmobil

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La marque de jouets Playmobil lance son propre masque grand public réutilisable au prix de 4,99 euros. Disponible en trois tailles et quatre couleurs, le masque Playmobil est équipé d'un filtre (un simple mouchoir en papier) qui permet de se protéger durant 10 heures maximum. Passé ce délai, et avant chaque utilisation, le filtre doit être changé et le masque entièrement désinfecté. À savoir que pour chaque masque vendu, 1 euro est reversé aux Restos du cœur. Le masque Playmobil est disponible sur la boutique en ligne.

coronavirus masque playmobil