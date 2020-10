Un femme crache sur un homme dans le bus (Vancouver)

Dans un bus TranksLink à Vancouver au Canada, une altercation a eu lieu entre une femme et un homme. Un passager aurait reproché à une femme de ne pas porter de masque dans le bus, pourtant obligatoire à cause de l'épidémie de Coronavirus, et il l’aurait insultée de « dégoûtante » (disgusting). La femme a répondu en lui crachant dessus . L'homme s'est levé et a éjecté la femme hors du bus.

altercation bus canada coronavirus cracher ejecte femme homme masque