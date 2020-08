Une femme utilise sa culotte comme masque de protection

Une femme entre dans un bureau de poste à Kiev, en Ukraine, lorsque les employés lui demande de mettre un masque de protection à cause du coronavirus. N'ayant pas de masque sous la main, la femme pose son pantalon et retire sa petite culotte pour l'enfiler sur la tête et être ainsi dans le respect des gestes barrières. Bien entendu, elle remet ensuite son pantalon pour un minimum de décence et peut alors bénéficier des services de la poste.

