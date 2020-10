Vidéo : Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache dessus (Canada) Posté par Koreus

Dans un bus au Canada, une femme a craché sur un homme qui a immédiatement réagit.



Vidéo (29s) : Un femme crache sur un homme dans le bus (Vancouver)





Sur le même sujet :

Vidéo : Halloween est annulée Vidéo : « Le masque, c'est un rituel pédo-satanique » Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 486 Karma: 1012 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 16

Non seulement elle met en danger les autres en ne portant pas de masque, en plus elle se permet de cracher quand on lui demande d'en mettre un.

Jpense que l'éjection instantané était la meilleur des solutions.





Bien joué billy Wola bien fait pour la dame.Non seulement elle met en danger les autres en ne portant pas de masque, en plus elle se permet de cracher quand on lui demande d'en mettre un.Jpense que l'éjection instantané était la meilleur des solutions.Bien joué billy Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2998 Karma: 589 En ligne ! Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 10 il y a un moment, quand tu te conduit en connard/connasse, c'est bien fait pour ta gueule.



Heureusement qu'un esprit secourable se dévoue de suite pour la plaindre et l'empêcher de penser à son comportement

16 commentaires Auteur Conversation Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 486 Karma: 1012 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 16

Non seulement elle met en danger les autres en ne portant pas de masque, en plus elle se permet de cracher quand on lui demande d'en mettre un.

Jpense que l'éjection instantané était la meilleur des solutions.





Bien joué billy Wola bien fait pour la dame.Non seulement elle met en danger les autres en ne portant pas de masque, en plus elle se permet de cracher quand on lui demande d'en mettre un.Jpense que l'éjection instantané était la meilleur des solutions.Bien joué billy Uatuu Je viens d'arriver Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 27 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0 Comme par hasard... elle n'a pas de culotte. Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 486 Karma: 1012 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0

@Uatuu

Comme par hasard... elle n'a pas de culotte.

Ah

Jretire ce que j'ai dit, elle peut rentrer dans le bus alors.

Asseyez vous confortablement mademoiselle





#LesHommesSontTousMachistes

#AgnesAuPouvoir



Si on peut même plus sortir habillée comme on veut !! Rhoo cette génération 2020 Citation :AhJretire ce que j'ai dit, elle peut rentrer dans le bus alors.Asseyez vous confortablement mademoiselle#LesHommesSontTousMachistes#AgnesAuPouvoirSi on peut même plus sortir habillée comme on veut !! Rhoo cette génération 2020 tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 860 Karma: 759 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0



https://educaloi.qc.ca/capsules/les-voies-de-fait/#:~:text=Serrer%20le%20poignet%20de%20quelqu,on%20a%20aucune%20blessure%20apparente. pas un pour rattraper l'autre, il se rend aussi coupable qu'elle: Kleyth Levis Inscrit le: 11/10/2012 Envois: 501 Karma: 151 En ligne ! Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 3 @tewit



il se rend coupable pour une raison un peu plus valable qu'elle quand même ... Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 234 Karma: 748 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 1



Aucun lien : on notera aussi que l'homme à la casquette n'a pas non plus de masque. Enfin, il l'a sous le nez, ce qui revient à peu près au même.



Ça reste quand même soft par rapport à la version Hallowen.Aucun lien : on notera aussi que l'homme à la casquette n'a pas non plus de masque. Enfin, il l'a sous le nez, ce qui revient à peu près au même. WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 85 Karma: 147 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 4 les deux sont coupables oui, mais c'est quand même "plus" bien fait pour la nana WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 85 Karma: 147 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0

@Neutre

Ça reste quand même soft par rapport à la version Hallowen. On notera aussi que l'homme à la casquette n'a pas non plus de masque. Enfin, il l'a sous le nez, ce qui revient à peu près au même.



il ne crache pas ... Citation :il ne crache pas ... tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 860 Karma: 759 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0

@Kleyth

@tewit



il se rend coupable pour une raison un peu plus valable qu'elle quand même ...



"valable", c'est subjectif; on ne connait pas le contexte, il l'a peut-etre agressée verbalement, et son crachat était déjà une réponse, on sait pas.

Mais si elle s’était cassé une jambe ou même un doigt, il aurait été bien dans la merde le gars, en plus d’être dans les glaires Citation :"valable", c'est subjectif; on ne connait pas le contexte, il l'a peut-etre agressée verbalement, et son crachat était déjà une réponse, on sait pas.Mais si elle s’était cassé une jambe ou même un doigt, il aurait été bien dans la merde le gars, en plus d’être dans les glaires Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2998 Karma: 589 En ligne ! Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 10 il y a un moment, quand tu te conduit en connard/connasse, c'est bien fait pour ta gueule.



Heureusement qu'un esprit secourable se dévoue de suite pour la plaindre et l'empêcher de penser à son comportement Loucheux J'aime glander ici Inscrit le: 1/9/2013 Envois: 8107 Karma: 4883 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 2 Perso une meuf me crache dessus je la sors de la même manière. Donc rien de choquant. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 490 Karma: 1683 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 2 Typiquement le genre de personnage qui me débecte.

Et pour les commentaires du genre "elle aurait pu se casser un truc", à un moment donné, si personne ne remet à sa place ce genre de grotesque concentré de condescendance et de vanité, elle se sentira pousser des ailes et continuera ce genre de comportement.

Elle y réfléchira peut-être à 2 fois la prochaine fois et cela aura au moins le mérite de lui remettre les pieds (ainsi que le nez par la même occasion) sur Terre. Si elle n'a même pas la décence de se remettre en question après ça, c'est une cause perdue. Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 623 Karma: 750 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 3

@tewit

Citation :

@Kleyth

@tewit



il se rend coupable pour une raison un peu plus valable qu'elle quand même ...



"valable", c'est subjectif; on ne connait pas le contexte, il l'a peut-etre agressée verbalement, et son crachat était déjà une réponse, on sait pas.

Mais si elle s’était cassé une jambe ou même un doigt, il aurait été bien dans la merde le gars, en plus d’être dans les glaires



Si on en est aux "peut-être que", alors peut-être que si cette connasse n'avait pas mis de talons, elle ne se serait pas viandée comme une grosse merde. Citation :Si on en est aux "peut-être que", alors peut-être que si cette connasse n'avait pas mis de talons, elle ne se serait pas viandée comme une grosse merde. Washburn Je m'installe Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 114 Karma: 142 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0

Elle a choisi de relancer, lui aussi, elle a fini par faire tapis Le mec lui dit qu'elle est dégoutante, elle aurai pu s'excuser de ne pas avoir de masque et aller se mettre ailleurs.Elle a choisi de relancer, lui aussi, elle a fini par faire tapis Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 746 Karma: 859 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 0 Quand lama fâché lui toujours faire ainsi poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2363 Karma: 516 Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... Re: Il éjecte du bus une femme sans masque qui lui crache... 1 Ça fait plaisir, et les abrutis qui plaignent l'abrutie...



Franchement elle met en danger la vie de plusieurs personnes (en particulier d'un), elle méritait pire que ça elle s'en sort bien (du bus). Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.