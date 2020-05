Vidéo : « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une version sombre de Pokémon Posté par Inrahil

Nous venons de sortir une vidéo ce matin. C'est un faux trailer pour un faux film Pokémon, ou un vrai trailer pour un faux film ? je ne sais pas trop comment le qualifier haha . Quoi qu'il en soit, c'est un projet qu'on a mis 2 ans et demi à fabriquer sur notre temps libre à 4. On a quand même eu l'aide de plusieurs amis pour certaines choses et heureusement.



Ce fut une super bonne expérience, super formatrice, mais c'est honnêtement quelques chose que je ne referai jamais, de faire un projet aussi ambitieux dans des conditions pareilles, parce que ça a vraiment été beaucoup de soirées et de week-ends de travail. Au final on est quand même très content du résultat et on espère que ça vous plaira !



Vidéo (2mn9s) : Pokémon Dark Edition (Trailer)





Auteur Conversation y0y0x Je viens d'arriver Inscrit le: 27/9/2008 Envois: 10 Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 0 kickstarter ? Phaeroh Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2012 Envois: 70 Karma: 67 Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 0 Joli, très impressionnant. Le seul défaut que j'y ai vu qui m'a un peu "frappée", ce sont les mouvements des paupières un peu trop mécaniques mais je sais que le visage en général est extrêmement dur à animer correctement. Les pokemon sont vraiment superbes en revanche, même si je n'ai toujours pas reconnu le pokemon chat:p Mangriff qui a fait une épilation et un régime:p ? Zeraora ? Idem pour le pokemon en cage, j'hésite entre plusieurs même si c'est évoli je suppose ou le grand frère pyroli ^^ Je trouve aussi un peu dommage d'avoir encore une fois mis dracaufeu (même s'il est sublime) et Mewtwo (même si... c'est Mewto et que tout le monde aime Mewto).

Après, ça donne vraiment envie de voir le film entier:p Excellent boulot, bravo à vous !

Après, ça donne vraiment envie de voir le film entier:p Excellent boulot, bravo à vous ! Babylonien Je viens d'arriver Inscrit le: 30/5/2006 Envois: 13 Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 0 Allez je sors de ma carapace... Ça faisait longtemps... Bon le film sort pour quand ? dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 330 Karma: 1013 Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 1

Pokemon c'est pas ma génération, donc je ne serais pas allé voir le film, mais la qualité de l'animation m'a séduit.

Félicitations pour ce bel ajout à vos CV Bravo ! Vous pouvez être fiers de vous, c'est digne de grands blockbusters américains.Pokemon c'est pas ma génération, donc je ne serais pas allé voir le film, mais la qualité de l'animation m'a séduit.Félicitations pour ce bel ajout à vos CV gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 87 Karma: 89 Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 0 Chapeau bas. Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 173 Karma: 433 En ligne ! Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... Re: « Pokémon Dark Edition », un faux trailer pour une ve... 0 Vous etes des sadiques !

C'est horrible de poster un trailer comme ca et de savoir qu'il n'y aura pas de film :'(.

Vous etes des sadiques !

C'est horrible de poster un trailer comme ca et de savoir qu'il n'y aura pas de film :'(.

Bref, très jolie travail. Bravo a vous.