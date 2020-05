Vidéo : « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobiliste à un feu rouge Posté par Karalol

Un automobiliste patiente à un feu rouge. Peut-être le court-métrage le plus intense que j'ai vu de ma vie.





Vidéo (2mn17s) : Le Feu Rouge





Auteur Conversation marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 304 Karma: 450 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 1 La suite, ça s'appelle "Le grille-pain" CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13956 Karma: 16780 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 1 J'aurais bien aimé un bruit de klaxon avec la musique qui s'arrête nette vers 1:38 puis générique de fin sonneper Je viens d'arriver Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 14 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 0 comme quoi, la mise en scène.. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 570 Karma: 829 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 0 J'essayais de comprendre la symbolique.

Mais en fait c'est juste un troll ultime Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3019 Karma: 1178 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 1 C'est une parabole sur le dé-confinement ou quoi ? titiwixi Je viens d'arriver Inscrit le: 22/7/2015 Envois: 53 Karma: 74 Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 1 Un problème très peu médiatisé et pourtant bien réel... Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 260 Karma: 419 En ligne ! Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 0 Si on mettait tous autant de temps à démarrer au feu vert, il y aurait des morts. (et je vis à la campagne) vickounet Je viens d'arriver Inscrit le: 24/4/2014 Envois: 10 En ligne ! Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... Re: « Le Feu Rouge », l'attente d'un automobili... 0 la meilleur fin, aurait été quand même que le mec ai trop attendu au vert, sous le choque... et que ça repasse au rouge xD