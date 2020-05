Vidéo : « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engine 5 en temps réel sur PlayStation 5 Posté par Geneva

« Lumen in the Land of Nanite », une démo en temps réel avec le moteur de jeu vidéo Unreal Engine 5 sur PlayStation 5.



Vidéo (9mn3s) : Unreal Engine 5 sur PlayStation 5





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2988 Karma: 7273 En ligne ! Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 4 Il me semble, mais je m'avance peut être un peu, qu'un des deux est français. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7976 Karma: 5291 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 1 Magnifique. arvernman Je suis accro Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 554 Karma: 1363 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 3 merci messieurs des développeurs de vous donner du mal pour flatter notre rétine, pourriez vous également tenter d'améliorer le fond des jeux aussi efficacement que ce que la technique permet d'apporter à la forme? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4912 Karma: 4646 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0





C'était quand même le bon temps... Cela nous change des ordinateurs à charbon et de leurs super jeux.C'était quand même le bon temps... clazziquai85 Je m'installe Inscrit le: 5/3/2015 Envois: 150 Karma: 213 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 1 Un jour la réalité nous paraîtra bien fade... aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6198 Karma: 634 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 Il va falloir des bêtes de course pour faire tourner tout ça. En tous cas on approche du photo-réalisme. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 849 Karma: 443 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 1

@arvernman

merci messieurs des développeurs de vous donner du mal pour flatter notre rétine, pourriez vous également tenter d'améliorer le fond des jeux aussi efficacement que ce que la technique permet d'apporter à la forme?

Sauf qu'eux ne font qu'un moteur graphique (enfin, un moteur de jeu, c'est bien plus qu'un moteur graphique). Et c'est tout (enfin, dans leur équipe). Citation :Sauf qu'eux ne font qu'un moteur graphique (enfin, un moteur de jeu, c'est bien plus qu'un moteur graphique). Et c'est tout (enfin, dans leur équipe). Bloodyfox Je m'installe Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 434 Karma: 278 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 1 @arvernman Débile comme reflexion, de 1 parce que les personnes qui s'occupent de faire les moteurs tel que unreal engine n'ont aucun rapport avec le gameplay/l'histoire d'un jeu. Et de 2 parce que des jeux il y en a de tout les genres et pour tout les goûts. Faut être de mauvaise foi pour dire qu'il y a un problème sur le "fond" des jeux. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 538 Karma: 946 En ligne ! Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 Un Uncharted 5 avec ces graphismes *baaaaaaaave* Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 376 Karma: 2279 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 1 J'ai qu'une petite connexion de fin de ligne ADSL, du coup j'ai regardé en 144p. C'est pas du tout impressionnant, je vois pas pourquoi c'est en article. SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 311 Karma: 587 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 il faudrait que l'IA suive aussi la même amélioration, on se retrouve avec des jeux très beau mais bête comme ses pieds corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 780 Karma: 2011 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 Bon ,pour être franc, je ne comprends pas du tout de quoi ils parlent (et ce n'est pas une question d'anglais) mais le résultat dans la démo est époustouflant WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2660 Karma: 8459 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 @aenaryon la démo est en temps réel et est faite sur la prochaine PS5. arvernman Je suis accro Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 554 Karma: 1363 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 @Bloodyfox Je suis débile, certes, il faut bien être le con de quelqu'un. Cependant l'expression mauvais foi me pique un peu, de mon point de vue aucun jeu récent avec sa technique rétinomasturbatoire n'a pu me procurer autant de plaisir que ce que j'ai pu avoir devant un Dune, Elite ou Simcity sur Amiga (oui je suis un boomer de l'informatique). La mauvaise foi est pour moi l'apanage des studios ou éditeurs qui mettent du pognon dans l'aspect et moins dans le gameplay et forcément montrer ce genre de démo (attention démo hein c'est pas ce qu'on va avoir tissit tissit) pousser les gens à toujours vouloir plus de paillettes et peu importe si au final il y a plus de bugs, moins de gameplay, moins d'opti, ...

Merci, bisou, merci. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1096 Karma: 1072 Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 pendant ce temps là, l'humanité joue à Minecraft Geneva Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 1192 Karma: 497 En ligne ! Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... Re: « Lumen in the Land of Nanite », une démo Unreal Engi... 0 corto81 Voici une vidéo en français qui explique et décrypte la vidéo si tu as le temps et l'envie d'en savoir un peu plus (le gars qui parle est insupportable mais c'est intéressant).





