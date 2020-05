Unreal Engine 5 sur PlayStation 5

Epic Games dévoile le potentiel du moteur de jeu vidéo Unreal Engine 5 et la puissance de la console Playstation 5 avec « Lumen in the Land of Nanite », une démo qui fonctionne en temps réel. Deux nouvelles technologies : Nanite, un outil de géométrie permettant d'importer des modèles 3D provenant de logiciels tiers et de virtualiser de la géométrie composée de centaines de millions de micropolygones, et Lumen, un outil d'illumination global proposant des éclairages globaux dynamiques qui réagissent en temps réel aux changements apportés dans une scène 3D. Le moteur Unreal Engine 5 sera disponible en version complète fin 2021 sur console, PC, Mac, iOS et Android.

