Ride 4, un jeu de moto super réaliste sur PS5

Ride 4 est un jeu de course de moto, et la version PS5 atteint un niveau de réalisme visuel assez bluffant. A se demander si ce n'est pas une vraie vidéo filmée par une GoPro quand on regarde la vidéo les premières secondes. Ride 4 n'est pas un jeu récent, il est sorti l'année dernière sur Xbox One et PlayStation 4, et il a eu le doit à un refresh pour les consoles next-gen.

console course gameplay jeu-video moto ps5 realiste