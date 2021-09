Vidéo : Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur PlayStation 5 Posté par Koreus

Ride 4 est un jeu de course de moto, et la version PS5 atteint un niveau de réalisme visuel assez bluffant. A se demander si ce n'est pas une vraie vidéo filmée par une GoPro quand on regarde la vidéo les premières secondes.



Vidéo (8mn58s) : Ride 4, un jeu de moto super réaliste sur PS5





Waugh228 Je suis accro Inscrit le: 1/12/2009 Envois: 524 Karma: 195 En ligne ! Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 2 JECash Je viens d'arriver Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 46 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 0 En tout cas, c'est assez "réaliste" pour que je m'imagine rouler à cette vitesse et prendre des virages comme ça sur une chaussée aussi détrempée + en passant sur des bandes blanches bien glissantes... Brrr.



Sinon, ça fait aussi un peu simulateur de kéké à moto spé. apprentissage de conduite dangereuse dans les villes/villages.



J'ai pas regardé les 8 minutes : ils nous montrent aussi ce que ça fait de s'encastrer dans un mur de maison de manière réaliste ? ou de se prendre un rail de sécurité parce qu'on a glissé sur une bande blanche à toute blinde ? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2211 Karma: 4737 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 1



Je me suis fait avoir au début de la vidéo...



Après quand on regarde dans les détails on le voit que c'est un jeux, mais dans le global : ça reste bluffant !



Ah oui ! Pas besoin de 8 minutes pour s'en rendre compte... Nan mais sérieux !Je me suis fait avoir au début de la vidéo...Après quand on regarde dans les détails on le voit que c'est un jeux, mais dans le global : ça reste bluffant !Ah oui ! Pas besoin de 8 minutes pour s'en rendre compte... CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 15851 Karma: 21843 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 1



Vous navigateur est trop vieux J’avais vu cette vidéo en qualité patate sur Facebook et je m’étais complètement fait avoir sur le fait que c’était un jeu vidéo. Je ne m’en été rendu compte qu’après plusieurs minutes. Les progrès réalisés dans les jeux vidéos sont bluffants. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 900 Karma: 837 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 0 L'adhérence sur route mouillée me parait assez surréaliste.:p



Pour info @Koreus, il est aussi dispo sur PC. ^^

Config recommandée : GTX 1060 / Ryzen 5 2600, il semble donc plutôt bien optimisé.



RIDE 4 FIRST PERSON is AMAZING | Ultra High Realistic Graphics (RTX 2060) Jack-Slater Je m'installe Inscrit le: 2/3/2010 Envois: 176 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 2 Et dire que ce genre de graphisme c'était déjà dispo y'a 10 ans sur PC, mais a cause de la puissance des machines de console, les développeurs on du downgrader volontairement leurs jeux pour les faires passer sur PS3 et XBOX360 ...

Et aujourd'hui c'est "ooohh regardez comme c'est beau sur PS5 ..." DoctorZaius Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2019 Envois: 36 Karma: 95 Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 0 Jolis graphismes... Irréaliste à souhait. Un truc à te tuer si t'essaie IRL. J'adore quand même mais qu'on ne me dise pas que cela représente la façon de conduire une moto. Racouline Je m'installe Inscrit le: 30/10/2013 Envois: 141 Karma: 119 En ligne ! Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 0 @Jack-Slater

A noter aussi que beaucoup de jeux aujourd'hui ont des graphismes de type cartoon. Non simplement ça plaît aux plus jeunes, mais ça permet de tourner sur des configurations peu performantes.

On peut donc atteindre des joueurs provenant de pays moins développés. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 686 Karma: 822 En ligne ! Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... Re: Le gameplay super réaliste du jeu de moto Ride 4 sur ... 0

Du coup, il me vient une idée !

=> Puisque on fait des jeux de plus en plus réalistes visuellement et sonorement, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et faire prendre réellement conscience qu'il ne faut pas prendre trop de risque et dans la vie et dans le jeu : tu te crashes dans le jeu, ton jeu devient bloqué x jours/semaines/mois pour simuler ton hospitalisation. Les éditeurs et les joueurs vont hurler à l’hérésie, mais on sera dans du vrai réalisme.

L'irrégularité des "flaques" d'eau au sol est très bluffante ; si on ne regarde que ça sans s'attarder sur les motos doublées ou les maisons, oui, on peut se faire avoir....Du coup, il me vient une idée !=> Puisque on fait des jeux de plus en plus réalistes visuellement et sonorement, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et faire prendre réellement conscience qu'il ne faut pas prendre trop de risque et dans la vie et dans le jeu : tu te crashes dans le jeu, ton jeu devient bloqué x jours/semaines/mois pour simuler ton hospitalisation. Les éditeurs et les joueurs vont hurler à l'hérésie, mais on sera dans du vrai réalisme.Et cela permettra peut-être à de jeunes inconscient de se dire "je maîtrise ma moto dans le jeu, je vais faire pareil en vrai sur l'autoroute avec les potes".