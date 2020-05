Vidéo : Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à la Première ministre Sophie Wilmès (Belgique) Posté par Koreus

Hier dans un hôpital de Bruxelles, des soignants ont réservé un accueil glacial à la Première ministre Sophie Wilmès.



Vidéo (1mn8s) : La haie de déshonneur à la Première ministre Belge (Hôpital Saint-Pierre)





Même les gillets jaunes ont eu une prime merde donner leur 300euro en plus, une revalorisation du travail dans l'année et enfin des moyens pour bosser dignement ! C'est pas compliqué !



Ce qu'ils vont gagner à pas les écouter, c'est avoir une grève quand la seconde vague va arriver... Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2564 Karma: 2027 Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 1 Ça fait plaisir de voir ça! C'est l'accueil qui devrait être réservé à l'ensemble des politiques dans de nombreux pays d'Europe...



C'est rigolo deux minutes les primes et les médailles, surtout quand tu es en première ligne contraint de gérer la m*rde avec toujours moins de lit et du matos toujours plus vétuste... aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6201 Karma: 635 Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0 Ça reflète bien le délitement ambiant actuel. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3440 Karma: 5040 Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0 C est fort et beau comme symbole!! Le probleme c est que la ministre va rentrer chez elle puis elle se dira "oh et puis merde qu ils aillent se faire foutre..." (ou pas remarquez mais c est a peu pres ce qu ils semblent se dire souvent...) Nwc-Vincent2 J'aime glander ici Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 5224 Karma: 77 Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0 Personne qui fait de tiktok ? On peut applaudir. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2372 Karma: 2639 En ligne ! Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0

J'espère vraiment que l'Union européenne tirera des leçons de cette crise... Et que le service publique sera redoré



J'espère vraiment que l'Union Européenne tirera des leçons de cette crise et qu'elle décidera de se dissoudre Citation :J'espère vraiment que l'Union Européenne tirera des leçons de cette crise et qu'elle décidera de se dissoudre shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 119 Karma: 139 En ligne ! Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0 Ils ont oublié de descendre leur froc. Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 450 Karma: 962 En ligne ! Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... Re: Les soignants belges ont réservé un accueil glacial à... 0

Et aussi comment trouver de l'argent quand celui-ci ne fait qu'emprunter sur le long terme (la dette publique, on doit surement être à 200% du PIB avec le Covid).

Je suis pas économiste, mais ça doit pas être aussi simple que juste ajouter du budget.

Je me demande comment l'état peut s'y prendre pour augmenter le budget du service publique quand celui-ci ne fait que réduire ses sources de revenus.Et aussi comment trouver de l'argent quand celui-ci ne fait qu'emprunter sur le long terme (la dette publique, on doit surement être à 200% du PIB avec le Covid).Je suis pas économiste, mais ça doit pas être aussi simple que juste ajouter du budget.On attend avec impatience ceux qui ont la solution à tout dans les commentaires bien évidement