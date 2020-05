Vidéo : Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses parents Posté par Koreus

Un homme a voulu réaliser le défi TikTok « I'm Just a Kid » qui consiste à reproduire le plus fidèlement possible une photo de famille de son enfance.



Vidéo (11s) : I'm Just a Kid avec ses parents #challenge





Sur le même sujet :

Vidéo : Photo de famille : Maintenant vs Avant Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 122 Karma: 130 Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 4 c'est un peu drole mais très glauque quand meme ... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 402 Karma: 722 Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 0 Oui, mais bon, la c'est la porte ouverte à toutes les fenetres ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 94 Karma: 124 Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 0 Mince je voyais le pére carré et la mère ronde mais en boite c'est l'inverse .... POURQUOI ?????? tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 825 Karma: 742 En ligne ! Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 0 MDR delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 406 Karma: 783 En ligne ! Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 0 Ses parents sont quand même bien moins souriants que sur le photo originale je trouve bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 886 Karma: 293 En ligne ! Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... Re: Il réalise le défi « I'm Just a Kid » avec ses p... 1 Triste, beau, et glauque..



Ca donne envie de lui faire des câlins.. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.