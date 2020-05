I'm Just a Kid avec ses parents #challenge

Un homme a voulu réaliser le défi TikTok « I'm Just a Kid » qui consiste à reproduire le plus fidèlement possible une photo de famille de son enfance. SPOILER : L' homme place deux urnes sur une table et se prend en photo. On comprend avec la photo que les deux urnes sont ses parents morts. Afficher le spoil

