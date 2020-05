Vidéo : Un rideau à câlins contre le coronavirus Posté par Koreus

Un enfant utilise un rideau en plastique pour faire des câlins à sa grand-mère.







Vidéo (37s) : Un rideau à câlins





Auteur Conversation Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1025 Karma: 575 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0 Super idée, et super video d'article, au contraire des vélos face aux voitures Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 542 Karma: 955 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 3 On attend encore le rideau à pipes ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21162 Karma: 17141 En ligne ! Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 2 Chewbacca91 Alors ya un rideau portable aussi, ça se trouve en pharmacie Alors ya un rideau portable aussi, ça se trouve en pharmacie te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 65 Karma: 223 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 1 Ca m'a fait penser à cette vidéo :

Couyon Je viens d'arriver Inscrit le: 18/7/2018 Envois: 55 Karma: 52 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0 Je note qu'elle a quand même failli l'étouffer dans le plastique.



J'espere qu'ils n'ont pas fait des calins à tout les passants... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6098 Karma: 1531 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0 Ça va pas un peu loin? Deux masques chacun avec des gants c'était pas suffisant?... Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1777 Karma: 1759 Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0 Citation du jour : Ce qui est valable pour les tentes est aussi valable pour les grands-mères. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2073 Karma: 428 En ligne ! Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0

@Chewbacca91

On attend encore le rideau à pipes !

Citation : jeff2kannes Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 7 En ligne ! Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus Re: Un rideau à câlins contre le coronavirus 0 Super idée ... super plastique oui. Juste des gestes à distances n'auraient pas pu suffire ?

Ma femme qui à repris son taf à l'école et juste écœuré du gaspillage de plastique au moment des repas :



1 - Plateau en plastique individuel jetable

2 - Couverts jetables (on croyais que c'était proscrit)

3 - Petit pain emballé dans un sac plastique jetable (dans du papier trop compliquer ...)

