Vidéo : Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tesla activé Posté par Koreus

L'autopilot d'une voiture Tesla ne remarque pas un changement de voie dans une zone de travaux sur une autoroute près de Tours.



Vidéo (22s) : Toujours être vigilant avec l'autopilot Tesla





Vidéo : Accident mortel en Tesla, il reproduit le bug de l'autopilot Vidéo : Une Tesla détecte un ralentissement et évite un accident Vidéo : L'autopilot de Volvo est-il meilleur que Tesla ? Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5828 Karma: 1248 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 9 "L'antibrouillard droit, les radars latéraux avants, et le rétroviseur droit ont été arrachés, le pneu avant droit déchiqueté, le pneu arrière à plat"



Sans compter que la boite à gant ne ferme plus et que le porte gobelet avant s'est déformé.

19 commentaires Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 572 Karma: 834 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 Grosse défaillance effectivement, car la signalisation est pourtant bien visible dans le cas présent. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 394 Karma: 610 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 La voiture lui a joué un mauvais Tours. Legion_Geth Je m'installe Inscrit le: 9/3/2013 Envois: 157 Karma: 191 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 ça marche bien dis-donc la détection d'obstacles sur les teslas mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5828 Karma: 1248 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 9 "L'antibrouillard droit, les radars latéraux avants, et le rétroviseur droit ont été arrachés, le pneu avant droit déchiqueté, le pneu arrière à plat"



Sans compter que la boite à gant ne ferme plus et que le porte gobelet avant s'est déformé. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3419 Karma: 14086 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 3 @mawt1 Y a aussi un slip à changer ! Momo3773 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/12/2014 Envois: 8 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 Le conducteur prêtant ne pas avoir lâché le volant. Après, quand on dors au volant on ne le lâche pas toujours.

C'est le risque avec les aides à la conduire. Au chaud bien installer sans avoir rien à faire... rien que d'y penser j'ai envie de ronfler. delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 408 Karma: 813 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 Pour un accident de ce genre, combien d'accidents évités par ce même système ?



jakelongg Je viens d'arriver Inscrit le: 5/10/2012 Envois: 41 Karma: 78 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 2 Je sais pas comment certains font pour avoir , pour l'instant, complètement confiance a la technologie Autopilot, ça parais prometteur , mais c'est peu démocratisé et je prendrais pas le risque de fermer les yeux sur une route a 90-130 kmh ^^"



Après libre à ceux de la faire si c'est ok pour eux ( avec sécurité ) , mais dans mon cas je serais tétanisé de laisser le volant hors de mes mains + de 10 secondes Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4768 Karma: 4125 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 2



Oh c'est vrai, la maîtrise de mon véhicule n'est pas déléguée à une quelconque I.A. douteuse Habitant la région, j'y suis passé il n'y a pas longtemps et je n'ai rencontré aucun problème avec ces travaux...Oh c'est vrai, la maîtrise de mon véhicule n'est pas déléguée à une quelconque I.A. douteuse Spiritofsera Je m'installe Inscrit le: 19/3/2014 Envois: 155 Karma: 59 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 3 C'est autorisé la conduite autonome des voitures en France ? Il me semblait que non.



Et il faut être taré pour faire confiance à ce genre de technologies pour le moment. Il est encore loin le temps où on pourra monter dans sa bagnole comme dans un train. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 652 Karma: 214 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0

@Momo3773

Le conducteur prêtant ne pas avoir lâché le volant. Citation :Et du coup on a relevé ses empruntes génétiques. TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 195 Karma: 85 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 C'est marrant, j'y suis passé hier et pareil une petite voiture à failli se planter. Aucune ligne jaune, c'était assez piégeur. delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 408 Karma: 813 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0

@jakelongg

Je sais pas comment certains font pour avoir , pour l'instant, complètement confiance a la technologie Autopilot, ça parais prometteur , mais c'est peu démocratisé et je prendrais pas le risque de fermer les yeux sur une route a 90-130 kmh ^^"



Après libre à ceux de la faire si c'est ok pour eux ( avec sécurité ) , mais dans mon cas je serais tétanisé de laisser le volant hors de mes mains + de 10 secondes



Avec une Tesla ou pas, c'est interdit pour le moment de ne pas avoir les mains sur le volant et d'être inattentif. Citation :Avec une Tesla ou pas, c'est interdit pour le moment de ne pas avoir les mains sur le volant et d'être inattentif. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4768 Karma: 4125 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 @Spiritofsera



Il existe en fait cinq niveaux de véhicule autonome, le dernier niveau concernant les véhicules entièrement autonomes est encore loin d'être sur nos routes effectivement. Concernant Tesla et son Autopilot (à 6.300€ en option), son usage est bien sûr légal mais le conducteur est censé garder les mains sur le volant. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1217 Karma: 2519 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 1 ça me fait toujours penser à ça ^^



J'espère voir ce genre d'infrastructures de mon vivant !





Automated cars from Minority Report MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 976 Karma: 1278 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 V.L.C. va beaucoup moins bien marcher maintenant...

V.T.C. aussi... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1030 Karma: 576 En ligne ! Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 C'est amusant de constater des qu'il y a une petite anomalie sur une technologie nouvelle, recevoir des tonnes de commentaires du genre : crevindiou j'vous l'avais bien dit ma ptite dame, c'est dangereux cette chose....

Avec des esprits comme ca, personne n'aurait rien fait avancer depuis des millenaires.



Tesla est remarquable, et bien plus de modeles fonctionnent tres bien que l'inverse.



S'agissait il d'une defaillance momentanée ? ah oui, tout ceux qui n ont pas de tesla, n ont jamais amené leur voiture au garage pour autre choses qu'une vidange, où avais je la tête... (petite aparté, je viens de me taper 700 balles de réparation pour une panne d'une petite piece dans mon moteur qui ouvre et ferme un clapet qqpart... systematiquement, je me trouvais en mode dégradé, la valise indiquait un probleme de debitmetre, les infos internet me disait ou debitmetre ou egr, ou fap, mais rien n'y faisait, je n avais plus de puissance du tout quand je roulais. 50 en montée, et 150 en descente... en haute savoie, les montées sont nombreuses. J'ai fait deux garages pour qu'on me trouve cette panne, et le deuxieme a eu besoin d'une recherche approfondie car leur niveau de recherche primaire n'avait rien donné)... Je me suis retrouvé dans la mouise quelques semaines...



Enfin, il est un reglement pour la tesla qui dit que le conducteur à aucun moment ne peut laisser la voiture le guider seule. Il doit toujours en conserver le controle, ce qui ne s est pas fait manifestement ici. Cela n enleve en rien cette super technologie, et cette super voiture aux finitions parfois assez douteuses, je trouve. Fumertuepas Je m'installe Inscrit le: 25/11/2013 Envois: 482 Karma: 383 Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 1 Le conducteur est un abruti.

Les travaux sont annoncés plusieurs centaines de mètres en amont. Il se passe quoi dans son cerveau de débile, "oh cool des travaux, je vais laisser peinard mon autopilot ?"

Il aurait dû désactiver son autopilot, reprendre la main, et faire comme n'importe quel autre conducteur ayant passé son permis : ralentir, faire attention, et suivre le marquage. EmpereurZorg Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 45 Karma: 58 En ligne ! Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... Re: Toujours être vigilant même avec l'autopilot Tes... 0 @Lebowsky89

C'est mort !

