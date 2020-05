Toujours être vigilant avec l'autopilot Tesla

L'autopilot (en mode autonome ou Full Self Driving, option à 6300€) d'une voiture Tesla Model 3 n'a pas remarqué les plots et les flèches lors d'un changement de voie dans une zone de travaux sur une autoroute près de Tours. Le conducteur n'avait pas lâché le volant mais a corrigé trop tard l'erreur de trajectoire. L'avant droit du véhicule a percuté l'extrémité du rail métallique. L'antibrouillard droit, les radars latéraux avants, et le rétroviseur droit ont été arrachés, le pneu avant droit déchiqueté, le pneu arrière à plat. Heureusement, personne n'a été blessé.

accident autopilot fail plot tesla travaux voiture