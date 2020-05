Vidéo : Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Think About Things Posté par Koreus

Abi Clarke danse avec ses parents sur Think About Things, la chanson qui devait représenter l'Islande à l'Eurovision 2020



Vidéo (39s) : Danse en famille

faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 123 Karma: 275 Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... 0 Un peu marre de tous ces fils de (acteur, chanteur). BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 263 Karma: 670 Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... 3 Ok... abrozytdzfgry Je m'installe Inscrit le: 1/2/2014 Envois: 322 Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... 1 heureusement qu'il n'a pas eu lieu ce p***** d'eurovichiotte Twine Je m'installe Inscrit le: 29/1/2008 Envois: 186 Karma: 71 Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... 0

@faconnable

Un peu marre de tous ces fils de (acteur, chanteur).

Je vois pas ce qu'il y a de mal à être un "fils de". Dommage qu'être un "fils de" influence ton jugement.



@faconnable

Un peu marre de tous ces fils de (acteur, chanteur).

Je vois pas ce qu'il y a de mal à être un "fils de". Dommage qu'être un "fils de" influence ton jugement.

Dommage que l'Eurovision n'ait pas eu lieu, je pense que cette chanson aurait pu être un candidat pour la victoire. Le groupe islandais est très charismatique aussi. Citation :Je vois pas ce qu'il y a de mal à être un "fils de". Dommage qu'être un "fils de" influence ton jugement.Dommage que l'Eurovision n'ait pas eu lieu, je pense que cette chanson aurait pu être un candidat pour la victoire. Le groupe islandais est très charismatique aussi. Xhyrkhaen Je viens d'arriver Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 39 Karma: 67 Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... Re: Abi Clarke danse avec ses parents sur la chanson Thin... 0 Comment çà " Elle est pas mal Abi , j'lui en mettrais bien un coup" ? Qu'est ce que tu veux dire par là ?