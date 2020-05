Danse en famille

Abi Clarke danse avec ses parents sur Think About Things, la chanson qui devait représenter l'Islande à l'Eurovision 2020. Ses parents sont deux acteurs anglais connus, Paul Clarkson et Julia Hills

