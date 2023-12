Danse en duo sur Stayin’ Alive

Le duo Jacksun Fryer et Carlow Rush de Funkanometry danse dans les rues de San Diego sur la chanson Stayin’ Alive des Bee Gees. Les deux hommes sont originaires de l'’île de Vancouver au Canada. Ils ont participé à l'émission NBC's World of Dance en 2020 et à America's Got Talent en 2022

chanson choregraphie danse funkanometry musique synchronisation