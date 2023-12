La star du spectacle

Pendant un spectacle (Rene's Art Of Dance) en Afrique du Sud, des enfants dansent sur la chanson Lydie de Bernice West. Mais un garçon (Klein Kwagga) semble être plus à l'aise que les autres et danse avec beaucoup d'assurance.

