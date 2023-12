Vidéo : Tout le monde n'est pas au niveau Posté par BalleAuCentre

Pendant un spectacle, un enfant se détache des autres, avez-vous trouvé lequel ?



Vidéo (3mn10s) : La star du spectacle





Sur le même sujet :

Vidéo : Des enfants dansent la salsa Vidéo : Spectacle d'enfants en Corée du Nord Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18701 Karma: 29028 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 1 C'est difficile, mais je pense l'avoir trouvé johnnydoe Je m'installe Inscrit le: 23/11/2012 Envois: 103 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 0 Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 1726 Karma: 1015 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 1 J'essaye mais j'arrive même pas a le trouver ridicule.



Pire je l envie de savoir faire ça Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 213 Karma: 577 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 0 Même si c'était pas mon gamin, j'aurai eu envie de me lever et dire : "CA C'EST MON FILS !" Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1716 Karma: 6931 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 0 Quel showman ! (Dommage qu’il ressemble à Émile Louis jeune) kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2881 Karma: 6607 Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 0 Legih



Marrant, moi j'aurais dit le contraire !



"Ca c'est pas mon fils !"



Le mien a su garder toute son innocence, si il danse c'est avec envie, c'est délirant et ça ne ressemble à rien, si ce n'est a une danse d'enfant.



Car il ne peut pas reproduire ce qu'il n'a pas vu à la télé ou sur un écran pendant des heures.



Après, ça reste mignonet quand même. Marrant, moi j'aurais dit le contraire !"Ca c'est pas mon fils !"Le mien a su garder toute son innocence, si il danse c'est avec envie, c'est délirant et ça ne ressemble à rien, si ce n'est a une danse d'enfant.Car il ne peut pas reproduire ce qu'il n'a pas vu à la télé ou sur un écran pendant des heures.Après, ça reste mignonet quand même. LugerKain Je suis accro Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 858 Karma: 1559 En ligne ! Re: Tout le monde n'est pas au niveau Re: Tout le monde n'est pas au niveau 0



Ah si hein, si moi qu'a fait et si di niveau tout lou longue Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.