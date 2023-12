Sauver son vélo d'un camion

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Au mois d'octobre 2023 à Shanxi en Chine, un homme n'aurait pas du laisser un camion se garer à la place de son vélo. L'homme a voulu être sympa en déplaçant son vélo pour permettre au chauffeur de se garer, mais quelques secondes plus tard, le camion rouge transportant plus de 2 tonnes de briques s'est retrouvé avalé par la route. Un cratère s'est formé et l'arrière du camion est tombé à l'intérieur. Heureusement, il n'a eu aucun blessé.

camion chine cratere route trou velo