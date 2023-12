Vidéo : Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin’ Alive des Bee Gees Posté par Kilroy1

Le duo Jacksun Fryer et Carlow Rush de Funkanometry danse dans les rues de San Diego sur la chanson Stayin’ Alive des Bee Gees



Vidéo (1mn1s) : Danse en duo sur Stayin’ Alive





Chikito Je viens d'arriver Inscrit le: 26/6/2023 Envois: 7 Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... 0 Très sympa ! CrazyCow Kodak Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 18699 Karma: 29027 Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... 0



Sympa le mouvement de caméra à 0:31 Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 15329 Karma: 11483 En ligne ! Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... 0 J'aime pas du tout les mouvements de caméra. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 472 Karma: 1003 Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... Re: Le duo Funkanometry danse sur la chanson Stayin' Aliv... 0 Super prestation, et d'autant plus impressionnante qu'ils semblent n'avoir qu'une source minime pour se calquer dessus (si la musique avait été forte, tout le monde se serait retourné - d'ailleurs l'indifférence des gens derrière donne un petit côté WTF sympa à la vidéo).

Bref, bravo les jeunes.



Bref, bravo les jeunes. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.