Vidéo : Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d'un enfant Posté par Koreus

Pendant une balade en montagne en Italie, un ours a surgit d'un buisson derrière un enfant.



Vidéo (2mn14s) : Un ours apparait derrière un enfant (Italie)





orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 166 Karma: 352 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 7 Le gars qui filme était à 2 doigts d'obtenir des images sensationnelles, mais bon, le gamin a pas voulu se laisser bouffer.

17 commentaires Auteur Conversation odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1341 Karma: 1134 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 3 je crois que dans cette situation j'aurais dû changer de slip en fin de balade orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 166 Karma: 352 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 7 Le gars qui filme était à 2 doigts d'obtenir des images sensationnelles, mais bon, le gamin a pas voulu se laisser bouffer. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3425 Karma: 14105 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 Je serais pas tranquille, quand même... defds Je suis accro Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 1333 Karma: 987 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 1 Il en mène pas large, Spiderman ! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 563 Karma: 1001 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 4 You're not shooting that right, dummy!

Il y aurait moyen d'ajouter un machin pour indiquer dans les vidéos sont verticales ?

Comme cela, on pensera à aller les ouvrir sur smartphone (et à le tenir vertical) Citation :Il y aurait moyen d'ajouter un machin pour indiquer dans les vidéos sont verticales ?Comme cela, on pensera à aller les ouvrir sur smartphone (et à le tenir vertical) Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5641 Karma: 2265 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 1



Bah alors SpiderMan on a les chocottes ? poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2093 Karma: 442 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 Quel bonne idée de réintroduire les ours et les loups dans nos montagnes, c'est pas pour rien si on les a exterminés... Kprime Je viens d'arriver Inscrit le: 25/6/2011 Envois: 28 Karma: 85 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0

@poiuytreza525

Quel bonne idée de réintroduire les ours et les loups dans nos montagnes, c'est pas pour rien si on les a exterminés...



La vidéo est déjà passée :



AMI DES LOBBIES #8 - Non au loup Citation :La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic210836.html AMI DES LOBBIES #8 - Non au loup Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 130 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 1 mouais, y a un fond vert... on me la fait pas à moi ! Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 352 Karma: 560 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 3

@poiuytreza525

Quel bonne idée de réintroduire les ours et les loups dans nos montagnes, c'est pas pour rien si on les a exterminés...



En l’occurrence ici je ne vois pas le problème, l'ours et les primates ont poursuivis leur petite journée tranquillou, le premier étonné que les humains se parent à nouveau d'un pelage bariolé comme dans les années 90, les seconds avec de beaux souvenirs et une vidéo à partager.

Petite dédicace au père et au gosse qui ont super bien réagis malgré la tentative de la mère de faire virer la situation au drame en se mettant à hurler. Citation :En l’occurrence ici je ne vois pas le problème, l'ours et les primates ont poursuivis leur petite journée tranquillou, le premier étonné que les humains se parent à nouveau d'un pelage bariolé comme dans les années 90, les seconds avec de beaux souvenirs et une vidéo à partager.Petite dédicace au père et au gosse qui ont super bien réagis malgré la tentative de la mère de faire virer la situation au drame en se mettant à hurler. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1704 Karma: 973 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 3 @defds

@Loom-



Avec un ours de cette taille dans le dos je pense que pas mal ici serait mort ou gravement blessé en ayant tenté de fuir en courant.

Ce gamin a un sacré courage! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3312 Karma: 1005 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0

@Wiiip

Citation : You're not shooting that right, dummy!

Il y aurait moyen d'ajouter un machin pour indiquer dans les vidéos sont verticales ?

Comme cela, on pensera à aller les ouvrir sur smartphone (et à le tenir vertical)



Koreus fait une version verticale du Koreusity, et certains ne voient pas le problème des vidéos verticales (





Pour revenir au contenu, je trouve que les adultes auraient dû attendre l'enfant. Déjà ce serait un comportement normal de parents, et je pense qu'il y a mons de risques que l'ours attaque un groupe d'adultes-enfants qu'un enfant seul. Pas très protecteurs, ils le laissent isolé. Citation :Koreus fait une version verticale du Koreusity, et certains ne voient pas le problème des vidéos verticales ( là , c'est plus ergonomique paraît-il) , alors t'as pas fini d'avoir des bandes noires mon vieux!Pour revenir au contenu, je trouve que les adultes auraient dû attendre l'enfant. Déjà ce serait un comportement normal de parents, et je pense qu'il y a mons de risques que l'ours attaque un groupe d'adultes-enfants qu'un enfant seul. Pas très protecteurs, ils le laissent isolé. Aktunowihio Je m'installe Inscrit le: 4/6/2014 Envois: 130 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 Parallax Je viens d'arriver Inscrit le: 21/2/2015 Envois: 83 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 Il ne laisse jamais l'enfant le rattraper, il le laisse bien entre l'ours et lui. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1214 Karma: 473 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 Vous navigateur est trop vieux

Voyons, voyons, sont pas tous méchants juste imprévisibles et parfois "soupe au lait" et là oui, il deviennent méchants. Voyons, voyons, sont pas tous méchantsjuste imprévisibles et parfois "soupe au lait" et là oui, il deviennent méchants. angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 264 Karma: 338 Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... Re: Un ours surgit d'un buisson à quelques mètres d&... 0 José est un chasseur très talentueux, tous les samedis il s'adonne à son hobby favori : la chasse à l'ours. Son chalet dans la montagne est rempli d'ours de toute sorte empaillé. Il les a tous tués : grizzly, ours brun, ours polaire, etc.



Un beau jour il entend parler d'une espece très rare, l'ours bleu, mais tout le monde le met en garde, c'est un ours très rusé et dangereux. Ni une ni deux José se met en route, équipé d'une carte indiquant la tanière du fameux ours bleu. Il se met à couvert, là où il aura une vue parfaite pour sniper l'ours bleu à son reveil qui, lui a-t-on dit, se lève tous les jours a 6h00 !.



5h58... José est pret, un fusil a la main, sur son spot bien choisi. Il patiente encore...plus que 2 minutes et déjà il sent la gloire et la fortune l'envahir mouahahahahh.



Le soleil se lève à peine et deja ses rayons refletent sur le petit lac qui borde la tanière, et soudain...



6h00 ! L'ours bleu sort de sa tanière, et il s'etend... weuuuuuuuuuuuha, dou doupidou wapwap, il chantonne un petit air bien connu par tous les ours et les amateurs d'ours bien evidemment. et alors qu'il s'approchait du petit lac pour aller s'abreuver comme chaque matin...Là ! c'est le moment, José tire une balle qui fend l'air pour aller taquiner mortellement la tete de notre l'ami l'ours bleu, mais ce dernier est très rusé

il se retourne a arrête la balle avec sa patte, la jette par terre et bondit rapidement vers le pauvre José qui ne sait pas quoi faire, l'ours bleu le rattrappe, le défroque et l'en****(vous avez bien compris qu'il allait passer un sale quart d'heure en seulement 5 minutes).



Completement défoncé, mais pas par la prise d'une drogue quelconque, José est conduit rapidement à l'hopital le plus proche ou il sera recousu dans les délais les plus brefs. Mais ce n'était pas terminé, il se vengerait avec une arme plus lourde qu'un americain obese couplé a un sumo japonais ! Durant son séjour a l'hopital, il étudia le fonctionnement d'un tout nouveau bazooka de type sol-air qui verrait réaliser ses rêve de tuer cet abominable ours bleu, meme si sa fourrure devenait inutilisable apres un tel massacre...



A nouveau il se mit en route vers la tanière de l'ours, mais sans carte car vu la ... qu'il s'est pris il se souvient bien ou c'était xD. Il repéra le spot où il eut si mal la derniere fois et attendit le reveil de l'ours.. et des qu'il commencera a chantonner son air d'ours la, il lui casserait sa bouche et tout ce qu'il y a autour !



il était 5h58, déjà le soleil se levait et ses rayons refletent sur le petit lac qui borde la tanière de l'ours, et soudain...

6h00 ! l'ours bleu sors de sa tanière, et il s'etend weuuuuha, dou doupidou wapwap, il chantonne son petit air des ours et alors qu'il allait approcher sa tete pour boire a l'eau du petit lac BOUM José envoi le paté avec son bazooka nouvelle generation, l'ours tourne la tête et arrete le projectile lancé en sa direction, le jette par terre, et rugit en direction du pauvre José, qui rappellons le a du mal a bougé, conséquence de sa derniere rencontre avec ladite bête, et malheureusement pour ses arrière l'ours bleu bondit sur lui le defroque a nouveau et lui eclate tous les fils et l'en**** à sec (vous comprenez bien qu'il va passer un quart d'heure plus sale qu'un cochon apres un bain de boue, en seulement 5 minutes, j'insiste)



Le pauvre José... il doit avoir mal...Le peu qu'il reste de lui et de sa fierté en solde est transportée dans l'hopital, toujours le meme hein, tant qu'on sait le recoudre apres tout... Il lui faudrait une meilleure arme, une arme terrible, destructrice, imparrable... de la dynamite ! il piegerait toute la zone pres de la taniere, il va voir sa gueule le nounours là, dou doupidouwap BOUM hahahah et vlan... ds tes dents (et le reste ?!) VENGEANCE ! Oui, le recousu aura sa vengeance...



Encore une fois, il retrouva son spot, bien à couvert (mais pas assez on dirait) pres de la taniere du terrible ours bleu !, il alla miner toute la zone que meme le soleil irait se recoucher tellement ca va peter !



il était 5h58, deja le soleil se levait et ses rayons refletent sur le petit lac qui borde la taniere de l'ours bleu, et soudain...

6h00 !l'ours bleu sort de sa taniere, et il s'etend weuuuuuuhaaaa, dou doupidou wap, ah il apercoit José, il lui fait signe l'air de dire "salut, comment tu va? bien?"

José fais un signe de la main un peu effrayé, la main sur son détonateur ...

L'ours se rapproche, doucement, il sourit, c'est la fin, pourquoi a-t-il fallu qu'il traque cette bestiole.. pourquoi? Il n'ose pas appuyer... c'est trop dangereux, trop de pression, la peur l'empeche de faire quoi que ce soit...



Et alors que tout semblait perdu... l'ours bleu dit...

-"dis moi... tu es sur que tu viens pour la chasse?"