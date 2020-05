Un ours apparait derrière un enfant (Italie)

Pendant une balade en montagne près de la commune de Sporminore (région du Trentin-Haut-Adige) en Italie, un ours a surgi d'un buisson derrière un enfant. Heureusement, l'enfant a gardé son calme et a rejoint doucement le groupe d'adultes qui se trouvait à quelques mètres de lui. L'animal qui observait la scène debout sur ses pattes arrière est finalement parti dans la direction opposée. Il y aurait entre 80 et 90 ours dans la région du Trentin.

enfant italie montagne ours