Vidéo : Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion mais il va vite le regretter Posté par -JoJo-

A New York, un streamer filmait en live une manifestation et a demandé des manifestants s'ils pouvaient retourner un camion. Il l'a vite regretté.



Vidéo (1mn33s) : Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion (Instant Regret)





Scruffy Slip de Bain Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Pourrir une manif pacifique pour le buzz mawt1 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Au final il a eu ses views! Schau Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Toute une éthique! Chewbacca91 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Ce genre de débiles. C'est bien pour ça que les manifestations perdent de la crédibilité ces derniers temps. Qu'on l'envoi au cachot ! Phadeb Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Qu'est ce que c'est que cette merde ? roondar Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Cela ne m'étonne même plus perso.

Vous navigateur est trop vieux Pourrir une manif pacifique pour le buzz mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5832 Karma: 1278 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... 0 Au final il a eu ses views! Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1411 Karma: 1264 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... 0 Toute une éthique! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 558 Karma: 991 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... 2 Ce genre de débiles. C'est bien pour ça que les manifestations perdent de la crédibilité ces derniers temps. Qu'on l'envoi au cachot ! Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 9058 Karma: 238 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... 0 Qu'est ce que c'est que cette merde ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1023 Karma: 2750 Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... Re: Un streamer demande à des manifestants de retourner ... 2 Cela ne m'étonne même plus perso.

En tout cas, la réaction des manifestants a été bonne.

En tout cas, la réaction des manifestants a été bonne.

Quant à lui, il a eu raison de se barrer. Ca dégénère vite ce genre de situation...