Un streamer demande à des manifestants de retourner un camion (Instant Regret)

A New York aux États-Unis, un streamer, un certain Carl III, filmait en live une manifestation et a demandé des manifestants s'ils pouvaient retourner un camion de la MTA (transport public). Une personne qui filmait également les évènements a immédiatement réagi et lui a fait regretter sa demande « Vous vous moquez de moi, vous nous demandez de retourner le camion ? ». Il a ensuite crié à la foule tout en le désignant « Cet homme nous a demandé de retourner un camion pour pouvoir filmer ! ». Le streamer a rapidement quitté les lieux.

instant live manifestant manifestation new-york regret stream streamer