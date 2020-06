Des barricades avec des vélos et trottinettes en libre service (Paris)

Mardi 2 juin 2020, quatre ans après la mort d’Adama Traoré et une semaine après la mort de George Floyd, des manifestants se sont rassemblés devant le tribunal de Paris contre les violences policières. La manifestation interdite par la Préfecture de police s'est déroulée pendant deux heures dans le calme. À la fin du rassemblement, des incidents ont commencé à éclater. Sur l'avenue de Clichy, des casseurs ont érigé barricades enflammées avec les vélos et trottinettes en libre service et ont dégradé une boulangerie.

barricade casseur feu france manifestation paris trottinette velo