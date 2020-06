Vidéo : Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos et trottinettes en libre service (Justice pour Adama) Posté par Koreus

A Paris après la manifestation pacifique « Justice pour Adama ! », des casseurs ont érigé barricades enflammées avec les vélos et trottinettes en libre service.



Vidéo (26s) : Des barricades avec des vélos et trottinettes en libre service (Paris)





Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 379 Karma: 2312 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 8 Ouf, j'avais peur que le monde aille mieux après cette période d'introspection collective confinée, me voilà rassuré ! La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 649 Karma: 2660 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 6 Du coup, là, le masque il est autorisé, interdit, conseillé? Je suis un peu perdu

14 commentaires Auteur Conversation Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 379 Karma: 2312 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 8 Ouf, j'avais peur que le monde aille mieux après cette période d'introspection collective confinée, me voilà rassuré ! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 600 Karma: 1300 En ligne ! Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 2 Ou comment envenimer les choses au lieu de les régler. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2941 Karma: 1054 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 2 Heureusement un plan de réduction de la population carcérale est à l'étude.

Le pays à l'origine des droits de l'homme est devenu celui des droits de saccager en toute impunité.

Grace à Adama, George ... je vais pouvoir tout bruler. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 649 Karma: 2660 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 6 Du coup, là, le masque il est autorisé, interdit, conseillé? Je suis un peu perdu zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1173 Karma: 507 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 Il fallait ouvrir les bars plus tôt que ça.

Il y aurait eu moins de tension après le confinement. cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 336 Karma: 103 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 brûler des trottinettes avec batteries Lithium...brillante idée zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1173 Karma: 507 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 @La_Koukouille Ou sont les masques qu'ont nous a promis ? Ils sont arrivés de Chine finalement ? Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1086 Karma: 608 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 Les manifs : l’origine des gestes barrières... liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 312 Karma: 774 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 1 Je crois qu'il y a de la discrimination...



Ainsi donc, on a 4 expertises qui nous disent que le problème ne vient pas des forces de l'ordre. L'une d'entre elles indique explicitement l'absence de traces de violence. Ces expertises nous disent que le bonhomme avait 2 maladies cardiaques et qu'il n'a pas survécu à l'effort qu'il a du fournir pour échapper à la police (effort durant lequel il a d'ailleurs blessé un policier).



Ces 4 expertises ne sont pas suffisantes aux yeux des détracteurs pour disculper les forces de l'ordre.



Par contre, la famille Traoré, persuadée que c'est de la faute de la police... parce que... pourquoi pas... paie une expertise et, comme par hasard, la conclusion de l'expertise est que ça ne peut pas être dû aux maladies d'Adama (sans qu'on dise d'où ça vient du coup, puisque les expertises précédentes indiquent explicitement l'absence de traces de violences).



Cette expertise, fortement biaisée donc, est, elle, considérée comme suffisante pour incriminer les force de l'ordre.



Je crois qu'il y a de la discrimination... contre les forces de l'ordre. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6125 Karma: 1538 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 Ou comment instrumentaliser l'actualité US pour faire opportunément un parallèle improbable entre Floyd et Traore. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4956 Karma: 4683 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 cyberscooty

+Ce sont sûrement des écologistes anarchorévolutionnihilistes, c'est très tendance et magnifaïk.

+Ce sont sûrement des écologistes anarchorévolutionnihilistes, c'est très tendance et magnifaïk. TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 199 Karma: 86 En ligne ! Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 1 "quatre ans après la mort d’Adama Traoré et une semaine après la mort de George Floyd"

On peut nous expliquer le rapport? Je pense pas que la famille Floyd apprécie la récupération.



Les magasins doivent être ravis, après 2 mois de confinement ils ont enfin droit aux casseurs.



Ah et préciser que la manifestation s'est déroulée dans le calme mais que ce sont les méchants casseurs qui se tapent l'incruste c'est juste hallucinant, la manif n'était pas autorisée et son but était clairement de foutre la merde, lisez leurs t shirts.

Entre les menaces contre les témoins, les magistrats et le chantage au racisme c'est dingue de prendre encore le parti de cette famille. vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 53 Karma: 126 Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 0 Pour information, la manif se passait bien jusqu'à ce que la Police empêche les gens de partir, ils ont commencé à balancer des gaz lacrymos et la casse a commencé ... Et à ce moment là, les caméras de BFMPoubelle de CFakeNews et compagnie ont débarqué pour faire de belles images ... TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 199 Karma: 86 En ligne ! Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... Re: Des barricades enflammées sont érigées avec les vélos... 1 @vendredi13-dup

Mais oui bien sûr, je suis sûr qu'on aura les images, d'ailleurs les jeunes cagoulés sont en fait des policiers en civil.



L'appel à manifester qui promettait de foutre le bordel n'a absolument rien à voir. Ah et le fusil du frère d'Adama qui servait à tirer sur les gendarmes c'est un coup monté ça aussi, ce sont les gendarmes qui se mettaient devant. Quel acharnement de la justice, SOS Racisme viiiiite.