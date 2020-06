Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 107) Posté par Koreus

Un homme nous montre sa technique pour décapsuler une bouteille de bière en remontant la vitre de sa voiture



Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 106) bidoop Je suis accro Inscrit le: 31/7/2005 Envois: 915 Karma: 310 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 1 Champion du mooooonde! \o/ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3431 Karma: 14118 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 2

Dis, c'est qui la plus forte ? La vitre ou la capsule ?



corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1171 Karma: 2674 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 Aranha Je m'installe Inscrit le: 14/1/2014 Envois: 499 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 Pfff ... c'est tellement évident dès qu'il incline la bouteille. Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1294 Karma: 941 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0

Sponsor by



Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1114 Karma: 610 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 Dans la famille Bulgare, je voudrais le Kevin LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3036 Karma: 7411 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 C'est vraiment pas mal comme astuce, par contre faut pas avoir plus que 4 bouteilles à ouvrir luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 9 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 Évidemment... Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8091 Karma: 5412 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 107) 0 On peut pas savoir sans avoir testé...