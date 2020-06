Vidéo : Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexique) Posté par Skwatek

Un manifestant met le feu à un policier à moto au cours d'une manifestation à Guadalajara, au Mexique.





Vidéo (1mn16s) : Un manifestant enflamme un policier (Mexique)





Vidéo : Des barricades avec des vélos et trottinettes en libre service (Paris) Vidéo : Une voiture de police brûlée par des manifestants Vidéo : Policiers ukrainiens vs Cocktail Molotov



Là.... .... ça dépasse le débat du racisme policier ou de la violence policière ou n'importe quel autre débat d'ailleurs.



C'est une tentative de meurtre pure et simple.



EDIT : et je passe sur l'aspect sournois de le faire dans le dos d'un homme...

On peut encore parler de manifestant a ce stade??? Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11522 Karma: 9310 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 Aaaaaaah le bâtard, qu'il aille crever en...enfer pour qui'il "goûte" aux flammes ! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 930 Karma: 826 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 Je suis sans voix, autant c'est inacceptable qu'un homme meurt en garde-à-vue, autant cet acte est d'une barbarie et d'une violence incroyable ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4964 Karma: 4693 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 @ThGraf

Tout-à-fait.

Tout-à-fait. erwaninho Je masterise ! Inscrit le: 7/5/2014 Envois: 2396 Karma: 1588 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 1 c'est nul tout le monde est d'accord







y a même pas un petit "oui, mais" qui traîne là ? NanaGruz Je m'installe Inscrit le: 8/6/2016 Envois: 166 Karma: 205 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 2 C'est chaud. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 617 Karma: 826 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 Edit Koreus : propos haineux La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 655 Karma: 2732 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0

@erwaninho

c'est nul tout le monde est d'accord

y a même pas un petit "oui, mais" qui traîne là ?





C'est nul oui, mais peut être que le gars avait une envie de poulet frit.



Voilà voilà, je pars faire trois Ave Maria histoire d'éviter de finir en Enfer, et je reviens Citation :C'est nul oui, mais peut être que le gars avait une envie de poulet frit. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 826 Karma: 1617 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 erwaninho Non, juste un '' on a pas le contexte mec '' ! Non, juste un '' on a pas le contexte mec '' ! te-deum Je viens d'arriver Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 66 Karma: 226 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0

@erwaninho

c'est nul tout le monde est d'accord







y a même pas un petit "oui, mais" qui traîne là ?

Oui mais on a pas le contexte aussi !



PS : Et mince... grillé par mon VDD ^^ Citation :Oui mais on a pas le contexte aussi ! verite3344 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2015 Envois: 402 Karma: 492 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 2

@La_Koukouille

Citation :

@erwaninho

c'est nul tout le monde est d'accord

y a même pas un petit "oui, mais" qui traîne là ?





C'est nul oui, mais peut être que le gars avait une envie de poulet frit.



Voilà voilà, je pars faire trois Ave Maria histoire d'éviter de finir en Enfer, et je reviens





Que c est marrant, je riais plus aux blagues de guy Bedos... Citation :Que c est marrant, je riais plus aux blagues de guy Bedos... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5675 Karma: 2312 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 La méchante lope ce mec , pauvre flic Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 55 Karma: 146 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 Sans mauvais jeu de mot...

Cette vidéo fait froid dans le dos! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 681 Karma: 919 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 On sait tous comment ça va se finir ! Il reviendra se venger ! La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 655 Karma: 2732 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0

@verite3344

Que c est marrant, je riais plus aux blagues de guy Bedos...





Du coup, je te présente toutes mes condoléances. Citation :Du coup, je te présente toutes mes condoléances. Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 900 Karma: 968 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 0 Et là, on a pas droit au "Ames sensibles s'abstenir" ? Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3517 Karma: 5231 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 1 Si @Scruffy nous sort "c est la faute du motard" et qu il passe top com...je debarque dans les bureaux de koreus a la Sillicon Valley et je pete un câble...un putain de cable... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3432 Karma: 14125 En ligne ! Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 1 Si certains en doutaient encore y a un temps, on voit quand même depuis quelques temps toute la violence dont peuvent faire preuve les forces de police, que ce soit en France, aux USA ou à peu près partout dans le monde.



Mais franchement, à partir du moment où on répond à cette violence par de la violence aussi on ne vaut pas mieux qu'eux. Les flics qui agissent comme des voyous, ça me fout la haine aussi, mais les émeutes, les gens qui crachent sur les flics ou les insultent, ou carrément ce genre d'acte, je trouve pas que ça arrange les choses.



Je préfère les images qu'on a vues de gens qui manifestent pacifiquement, encore mieux s'ils sont accompagnés de flics qui sont eux aussi outrés par les actes de leurs collègues dégénérés. angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 267 Karma: 355 Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... Re: Un manifestant met le feu à un policier à moto (Mexiq... 2 Maintenant sans poil dans le dos il a la peau lisse...