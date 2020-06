Vidéo : Une policière à cheval percute un feu de signalisation lors d'une manifestation à Londres Posté par Scruffy

Une policière à cheval percute un feu de signalisation lors d'une manifestation contre le racisme et les violences policières à Londres. Outch... Ça doit piquer





Vidéo (25s) : Une policière à cheval percute un feu de signalisation





Sur le même sujet :

Vidéo : Un manifestant enflamme un policier (Mexique) Vidéo : Un chien policier mord un manifestant Vidéo : Ouvrir une bouteille de champagne sur des chevaux Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 30 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 16 L'idée même de gérer une foule en colère avec des gars sur des chevaux est pour moi un grand mystère...à la fois un peu épique, un peu moyenâgeux et surtout un peu débile Taya95 Je suis accro Inscrit le: 7/2/2014 Envois: 611 Karma: 330 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 10 Quand les personnes en arrivent à se réjouir de tels accidents et préfèrent rires et être satisfaits plutôt que de se soucier de l'état de la victime....

Ce ne sont plus des manifestants mais des animaux sauvages lâchés en pleine rue quoi....



Et encore... des animaux...

15 commentaires Auteur Conversation Taya95 Je suis accro Inscrit le: 7/2/2014 Envois: 611 Karma: 330 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 10 Quand les personnes en arrivent à se réjouir de tels accidents et préfèrent rires et être satisfaits plutôt que de se soucier de l'état de la victime....

Ce ne sont plus des manifestants mais des animaux sauvages lâchés en pleine rue quoi....



Et encore... des animaux... pigme Je masterise ! Inscrit le: 14/2/2007 Envois: 2182 Karma: 223 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 7 Oh les gentils petits ACAB qui se réjouissent et qui continuent de lancer des projectiles sur une femme à terre inconsciente... Cela témoigne encore la débilité des anti-flics! impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 30 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 16 L'idée même de gérer une foule en colère avec des gars sur des chevaux est pour moi un grand mystère...à la fois un peu épique, un peu moyenâgeux et surtout un peu débile Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 814 Karma: 854 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 4 Cette faune déchaînée.... il faut envoyer des CRS, pas des policiers à chevaux, les animaux sont trop imprévisibles.... TristanBordeaux Je m'installe Inscrit le: 5/3/2012 Envois: 203 Karma: 119 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 7 Non mais ils sont sérieux? La nana a un accident qui peut la paralyser à vie et les types se réjouissent, c'est hallucinant. Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 979 Karma: 1244 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 SORTEZ VOS EPEES ET POURFENDEZ LES !! CHARGEZ !!! DevdX Je suis accro Inscrit le: 19/6/2014 Envois: 860 Karma: 1239 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 Taya95 @TristanBordeaux La vidéo est déjà passée :





Quelle horreur en effet ces gens qui se réjouissent des blessés. La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2668642 Quelle horreur en effet ces gens qui se réjouissent des blessés. -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1833 Karma: 425 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 On voit pas très bien mais ça m'étonnerait pas qu'elle se soit un peu fait piétinée par les chevaux de ses collègues au passage :s quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 649 Karma: 104 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 C'est de la maltraitance d'envoyer des chevaux là-dedans pour qu'ils soient effrayés par la foule et se prennent des pavés. Aaaah l'amour des animaux ! Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 244 Karma: 104 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 4 @DevdX Tu mérites un doctorat en nivellement par le bas toi. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 440 Karma: 678 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 1 @impcarlitos



J'ai eu et j'ai toujours la même réflexion. Autant voir des patrouilles dans la forêt, je peux comprendre mais dans une manif', c'est un mystère pour moi aussi.



Sur la ficher métier : «atout majeur dans la lutte contre la délinquance, les chevaux permettent d’évoluer dans des zones difficiles d’accès aux piétons et véhicules. Leur stature imposante peut, en outre, revêtir un aspect dissuasif à l’encontre des auteurs d’infractions» FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 77 Karma: 104 Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 Ouf, le cheval n'a rien ! Les vegan se réjouissent. Tramb Je m'installe Inscrit le: 18/11/2013 Envois: 136 Karma: 72 En ligne ! Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0 impcarlitos La charge de police à cheval est très efficace. J'ai eu l'occasion de voir à l'oeuvre lors de salon, c'est impressionnant. D'ailleurs c'est assez étonnant que le cheval ait réagi, ils sont normalement formés pour, y compris l'usage d'armes à feu.

Bon après un coup de jet d'eau dans la gueule ça marche aussi, mais c'est moins écolo La charge de police à cheval est très efficace. J'ai eu l'occasion de voir à l'oeuvre lors de salon, c'est impressionnant. D'ailleurs c'est assez étonnant que le cheval ait réagi, ils sont normalement formés pour, y compris l'usage d'armes à feu.Bon après un coup de jet d'eau dans la gueule ça marche aussi, mais c'est moins écolo nikon56 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/8/2016 Envois: 67 Karma: 84 En ligne ! Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... Re: Une policière à cheval percute un feu de signalisatio... 0

@impcarlitos

L'idée même de gérer une foule en colère avec des gars sur des chevaux est pour moi un grand mystère...à la fois un peu épique, un peu moyenâgeux et surtout un peu débile

au contraire il y a de nombreux avantages, cela donne une meilleure vue aux policiers sur leur environnement et la foule, cela met de la distance, il est plus difficile de s'en prendre a eux, et cela impressionne, le gens sont moins enclins a rester sur place face a des chevaux, ils libèrent le passage.



la taille et le poids de l'animal ont de nombreux avantages pour le contrôle de foule Citation :au contraire il y a de nombreux avantages, cela donne une meilleure vue aux policiers sur leur environnement et la foule, cela met de la distance, il est plus difficile de s'en prendre a eux, et cela impressionne, le gens sont moins enclins a rester sur place face a des chevaux, ils libèrent le passage.la taille et le poids de l'animal ont de nombreux avantages pour le contrôle de foule Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.