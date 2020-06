Une policière à cheval percute un feu de signalisation

Samedi 6 juin 2020 à Londres, en Angleterre, une policière à cheval a violemment percuté un feu de signalisation lors d'une manifestation contre le racisme et les violences policières. Le cheval aurait reçu un projectile et serait devenu incontrôlable. Il a alors entamé un galop à travers les manifestants et sa cavalière a percuté un feu de signalisation avant de tomber au sol. Transportée à l'hôpital, la policière souffre d'une fracture à une clavicule, de côtes cassées et d'un collapsus pulmonaire. Le cheval n'a, quant à lui, pas été blessé.

cheval feu manifestation percuter policiere signalisation